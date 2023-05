Klasický automobilový priemysel sa snaží držať krok s rýchlo napredujúcimi špecializovanými výrobcami elektromobilov ako Tesla či BYD tým, že investuje do dekarbonizácie a prechodu na udržateľnú mobilitu. Okrem elektromobility pritom vsádza aj na vodík ako ďalší alternatívny zdroj pohonu. Medzi globálne veľkých hráčov patrí aj automobilka Stellantis, ktorá má zámer postaviť v Kanade nový závod na batérie a využiť tamojšie štedré dotácie. V Kanade však aktuálne čelí ťažkostiam, okrem toho ju ťaží štrajk zamestnancov v Taliansku. Jedinou pozitívnou správou týchto dní je pripravovaná akvizícia významného podielu vo firme Symbio, ktorá sa zameriava na výrobu vodíkových systémov.

Nový kanadský závod na výrobu batérií sa (zatiaľ) nekoná

Stellantis, pod ktorý patria značky ako Dodge, Alfa Romeo, Ram, Citroën, Peugeot a Opel, plánoval investovať do výstavby závodu na výrobu automobilových batérií vyše 3,7 miliardy dolárov. Aktuálne však projekt stojí. Výstavba sa zastavila, keďže nie je jasné, akú reálnu finančnú podporu Stellantis od kanadskej vlády dostane. Zdá sa, že rokovanie o finančnej dotácii neboli zďaleka dotiahnuté do konca, ako sa pôvodne zdalo.

V kanadských médiách prebieha otvorený spor medzi centrálnou vládou a provinciou Ontário, ktoré sa sporia, kto má akým dielom prispieť na dotáciu pre baterkový závod Stellantisu v regióne Windsor. Stellantis sa pri prísľube ohľadom podpory odvoláva na predchádzajúcu dotáciu vo výške 13 miliárd kanadských dolárov, ktorú nedávno dostal nemecký Volkswagen na svoju baterkovú fabriku v meste St. Thomas. Stellantis je toho názoru, že si zaslúži rovnakú podporu ako konkurenčný VW a aktuálne je pripravený od tejto investície úplne ustúpiť.

Spory vnútri Kanady o to, kto vykryje dotáciu

Ako vlastne vyzeral zámer Stellantis ohľadom novej baterkárne v Kanade? Francúzi sa spojili s juhokórejským LG Energy Solution a nakreslili fabriku s ročnou výrobnou kapacitou cez 45 gigawatthodín. Závod mal priniesť približne 2 500 nových pracovných miest. Federálna vláda aj naďalej tvrdí, že má o výstavbu závodu záujem, avšak ministerka financií Chrystia Freelandová paralelne zdôrazňuje, že vládne zdroje sú limitované.

Od ministerky zaznievajú apely na vládu provincie Ontário a výzvy na naplnenie jej záväzku z dohody, na čo ontárijský premiér Doug Ford reaguje oficiálnou žiadosťou, aby federálna vláda podporila Stellantis rovnako ako Volkswagen, ktorý získal od Kanady historicky najvyššiu jednorazovú dotáciu. Na vedenie provincie Ontário apeluje aj federálny minister priemyslu Francois-Philippe Champagne s tým, že jedine Ontário môže vyriešiť súčasnú situáciu so zaseknutými rokovaniami tým, že zaplatí „spravodlivý diel“ z dotácie.

Snaha o vyššiu efektivitu naráža na nespokojných zamestnancov

Aby toho na Stellantis nebolo dosť, je tu ešte problém v južnom Taliansku, kde zamestnanci protestujú proti pracovným podmienkam v závode v Pomigliane s výrobou SUV Alfa Romeo Tonale a Fiat Panda. Fabrika má vyše 4 000 zamestnancov, z nich je dnes vyše 20 percent na štátom platenom voľne. Stellantis sa zo všetkých síl snaží znižovať v závode náklady pri paralelnom zvyšovaní výroby. Výsledkom je tlak na zamestnancov, aby zvyšovali efektivitu a výkonnosť v práci a stopka pre prijímanie nových zamestnancov. To prirodzene prináša pnutia.

Hovorca Stellantisu sa ohrádza voči obvineniam zo zanedbávania pracovných podmienok a súčasne zdôrazňuje zvyšujúcu sa konkurenciu v rámci automobilového priemyslu, na ktorú je nutné reagovať. Stellantis sa len v marci dohodol s talianskymi odbormi na slušnom zvýšení miezd, ktoré v priebehu najbližších dvoch rokov narastú o 11 percent. Faktom je, že príjmy Stellantisu sa v 1. štvrťroku zvýšili o 14 percent na 47,2 miliardy eur, keďže sa podarilo obnoviť dodávky čipov a zvýšiť cenu predávaných áut. Na druhej strane, automobilka je opatrná ohľadom blízkej budúcnosti, keďže sa črtá pokles dopytu a zvyšujúce sa zásoby vyrobených vozidiel. Stellantis, prirodzene, hovorí o snahe generovať kladný peňažný tok, ale bude to ťažké. Aj to je jeden z dôvodov, prečo potrebuje zvyšovať efektivitu.

Investícia do vodíka

Pozitívnou správou je zámer kúpiť 33,3 percentný podiel vo francúzskej firme Symbio zameranej na vodíkovú mobilitu s nulovými emisiami. Stellantis si chce popri elektromobilite zabezpečiť možnosť rozvoja aj týmto smerom. S pomocou financií z predaja podielov by firma Symbio mohla rozšíriť svoje pôsobenie v Európe a USA. Carlos Tavares, generálny riaditeľ Stellantisu, hovorí, že automobilka chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2038. Symbio zase chce do roku 2025 vyrábať 50-tisíc palivových článkov ročne vo svojej gigafactory v Saint-Fons. Výroba by sa mala spustiť v druhej polovici roka 2023 v rámci projektu HyMotive, ktorý stavia na vodíku ako kľúčovej zložke pri dekarbonizácii automobilového priemyslu.

Akcie Stellantisu ešte nevyrovnali pandemické straty

Ak sa pozrieme na cenu akcií tejto automobilky, za posledný rok vidíme nárast hodnoty o 15 percent.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti Stellantis za posledných päť rokov

To znie dobre, avšak pri pohľade na päťročnú výkonnosť akcií stále vidno, že Stellantis sa ešte plne nevyrovnal s dôsledkami reštrikcií spojených s pandémiou, ktorá výrazne zasiahla dodávateľov aj samotné automobilové spoločnosti. Inak povedané, akcie Stellantisu sú v uplynulom 5-ročnom horizonte ešte stále v strate. Zdá sa však, že vývoj firmy je na dobrej ceste a aj pri aktuálnej situácii na globálnych trhoch sa akcie firmy plne zotavia. V každom prípade to však ešte bude nejaký čas trvať.

Olívia Lacenová Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.