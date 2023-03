Trio amerických finančných regulátorov, vrátane Americkej centrálnej banky (Fed), Federálnej korporácie pre poistenie vkladov (FDIC) a Úradu pre dohľad nad menou (OCC), vydali spoločné vyhlásenie o rizikách likvidity, ktoré predstavujú kryptoaktíva, ako aj o niektorých účinných postupoch na riadenie týchto rizík.

Dva závery

Z vyhlásenia vyplývajú dva kľúčové závery. V prvom rade by banky mali uplatňovať existujúce zásady riadenia rizík, no nemali by nevytvárať nové nariadenia.

V druhom rade regulačné úrady bankám vyslovene nezakazujú, ani ich neodrádzajú od poskytovania bankových služieb pre akékoľvek triedy aktív, vrátane krypto tokenov. Ale má to jeden háčik. Je to len v prípade, kedy to umožňuje zákon alebo špeciálne nariadenie.

Tŕňom v oku sú stablecoiny

Regulačné trio zvlášť varovalo pred rizikom nízkej likvidity v prípade takzvaných stablecoinov.

Rezervy stablecoinov podľa nich „môžu byť náchylné na veľké a rýchle odlevy". Ako príklad uviedli situáciu, keď sa držitelia stablecoinov rozhodnú predať aktíva za hotovosť alebo ak dôvera v emitenta stablecoinov klesne.

Pripomeňme si, že v USA existujú v podstate len dve kryptobanky, ktoré spravujú celý kryptografický ekosystém.

Silvergate a Signature. V prípade Silvergate všetko nasvedčuje tomu, že čoskoro vyhlási konkurz. A Signature koncom minulého roka oznámila, že zníži svoju celkovú expozíciu voči kryptografickým nástrojom.

Len pred týždňom sa na tému krypto tokenov vyjadrila aj šéfka MMF Kristalina Georgieva, keď vyhlásila, že „krypto aktíva sú ničím a nemôžu byť prijaté ako legálna mena.”

Georgieva apelovala na finančných regulátorov, aby čo najskôr dokončili implementáciu kryptoregulácie.

Vláda USA si pripravuje pôdu pre spustenie CBDC

Otázkou tak ostáva, či spomínané turbulencie v likvidite nespôsobia práve nové regulácie, ktoré toto trio chystá.

Za problémami s „likviditou” totiž v histórii mnohokrát stáli práve štátne orgány.

Aj preto je stále zreteľnejšie, že americká vláda sa prostredníctvom svojich regulátorov usiluje o zničenie alebo prinajmenšom obmedzenie stablecoinov.

Prečo?

Nič predsa nemôže stáť v ceste k spusteniu ich vlastného stablecoinu v podobe CBDC, t. j. digitálneho dolára.

Rastislav Vasilišin Rastislav Vasilišin je zakladateľ a CEO spoločnosti Virtuse Exchange. Zaoberá sa problematikou financií s dôrazom na nový trend prepájania tradičného „starého” sveta financií s novou rýchlorastúcou oblasťou krypto ekonomiky a digitálneho sveta.