Ekonómovia sa zhodujú, že otvorenie čínskej ekonomiky bude hlavným ťahúňom globálneho rastu. Otázniky však ešte nezmizli. Najnovšie čínske údaje síce ukazujú, že ekonomika sa pomaly zotavuje, ale nie všetky sektory rovnakou rýchlosťou. Navyše za rastom stoja najmä stimuly od miestnej vlády a samospráv. Domáca spotreba a dovozy sú stále nedostačujúce. A práve tie chýbajú k tomu, aby a rast mohol rozšíriť do celého sveta.

Rast exportu sa v Číne v marci medziročne zvýšil o 14,8 percenta oproti očakávanému poklesu 7 percent. Mesačný obchodný prebytok dosiahol obrovských 88,2 miliardy dolárov. Išlo o piaty najvyšší mesačný obchodný prebytok, aký kedy krajina zaznamenala. Čísla boli o to prekvapivejšie, že marcové prebytky väčšinou bývajú nízke. Tento rekord je ešte prekvapivejší, ak ho porovnáme so susednými krajinami. Juhokórejský export klesol v prvom štvrťroku dvojciferným tempom, pričom to nebola jediná z exportne orientovaných ázijských ekonomík, ktorá čelila náročnému začiatku roka. Rovnako bol na tom aj Singapur.

Čínsky export rástol najmä vďaka silnému dopytu po elektrických vozidlách, lítium-iónových a solárnych batériách. Na základe týchto údajov a silného 4,5 percenta rastu HDP v prvom štvrťroku sa môže na prvý pohľad javiť, že čínska ekonomika sa rýchlo zotavuje, čo prospeje aj globálnej ekonomike. Podľa skúseností trvá šesť až deväť mesiacov kým sa oživenie Číny rozšíri do celého sveta. Nie je to však také jednoduché. Prudký nárast exportu totiž nie je dôsledkom lepšieho globálneho makroekonomického prostredia, ale skôr agresívnej podpory čínskej vlády.

Čína má strach zo slabého exportu, preto vláda pomáha podnikom situáciu stabilizovať. V krátkodobom horizonte môže vláda v tejto podpore pokračovať, ale skôr či neskôr dosiahne svoje limity kvôli finančným tlakom. Preto bude musieť rast exportu prísť od domácností, čo je momentálne najslabší článok čínskej ekonomiky.

Od znovuotvorenia krajiny väčšina analytikov očakávala prudký nárast domáceho dopytu, ktorý by následne hnal aj rast HDP doma aj vo svete. No doteraz je len málo dôkazov o tom, že by táto spotreba naozaj rástla. Ľahko sa môže stať, že najbližšie mesiace budú náročné. USA hrozí recesia podobná tej z roku 1990, ale koncom roka analytici očakávajú zlepšenie a to práve kvôli Číne. Zatiaľ však nič nie je isté. Stále očakávame, že čínska domáca spotreba v tomto roku stúpne. Bude to však trvať dlhšie a bude to pravdepodobne oveľa zložitejšie, ako trh očakáva.

Christopher Dembik Po dokončení štúdia na Sciences Po Paris a na Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences začal Christopher pracovať ako analytik v oblasti nových technológií na hospodárskej misii francúzskej ambasády v Izraeli. V roku 2008 sa stal vedúcim francúzskeho portálu Forex.fr, ktorý sa špecializuje na forex a makroekonomické analýzy, ktorý sa následne stal vedúcim hráčom vo forex priemysle vo Francúzsku. Christopher sa pripojil k Saxo Banque (Francúzsko) v roku 2014 a stal sa pravidelným komentátorom ekonomických a finančných správ v domácej a zahraničnej tlači. Je členom ekonomického think tanku Foundation Concorde.