Odvetvie veterných turbín zápasí minimálne posledných 6 rokov s problémami produktivity a má za sebou niekoľko ťažkých rokov s klesajúcou prevádzkovou maržou a rastúcimi vstupnými nákladmi v dôsledku vyšších cien ocele. Teraz sa k problémom pridalo aj oznámenie Siemens Energy o závažných problémoch s kvalitou na jej pobrežných veterných turbínach. Ich odstránenie bude stáť Siemens Energy viac ako 1 miliardu eur.

V rámci tematických košov Saxo Bank si zatiaľ v tomto roku vedú najhoršie práve akcie firiem zameraných na obnoviteľné energie. Tento tematický kôš poklesol doteraz o 8,8 percenta, v dôsledku čoho investori upriamili svoju pozornosť radšej na AI. Po najnovších správach od Siemens Energy sa situácia pre firmy zaoberajúce sa obnoviteľnými energiami ešte zhoršila a to najmä pre tie, ktoré súvisia s výrobou veterných turbín. Tento problém môže dokonca ohroziť budúci rast veterných elektrární, ktoré sú aj bez toho vystavené silnej konkurencii zo strany solárnych elektrární.

Siemens Energy v dôsledku týchto problémov na veterných turbinách Siemens Gamesa zrevidovala smerom nadol aj prognózy vývoja zisku. Akcie firmy Siemens Energy v reakcii na problémy klesli o 32 percenta na približne 16 EUR za akciu, čo je pod cenou IPO z augusta 2020. To všetko pravdepodobne povedie k tomu, že ďalší odpredaj akcií Siemens Energy zo strany Siemensu bude trvať dlhšie oproti pôvodným plánom.

Odvetvie veterných turbín zažíva krušné časy. Pred pandémiou pekne rástlo, no počas pandémie zdražela oceľ až o 275 percenta, čo zrazilo prevádzkovú maržu. A hoci ceny ocele medzičasom už stihli poklesnúť o 52 percenta zo svojich maxím, stále sú približne o 30 percenta nad dlhodobým priemerom. Okrem vyšších vstupných nákladov majú mnohí výrobcovia veterných turbín problémy so zabezpečením kvality a vysokej produktivity.

Dlhodobý výhľad je však stále dobrý a veterná energia je stále podporovaným zdrojom energie v rámci zelenej transformácie. Je však jasné, že produkčné problémy a výroba so stratou sú zlým receptom na to, aby priemysel naplnil svoj potenciál. Ziskovosť by sa mala v priebehu rokov zotaviť. Ak výrobcovia veterných turbín dokážu zapracovať na kvalite a produktivite, marže by sa mali časom vrátiť na žiadanú úroveň.

Peter Garnry Peter Garnry, pôvodom z Dánska, pracuje ako hlavný akciový stratég Saxo Bank. V roku 2007 absolvoval Copenhagen Business School. Peter je autorom článkov o aktuálnom dianí na amerických a európskych trhoch. Pravidelne vydáva tiež strategické investičné správy. Ako komentátor vystupuje na televíznych staniciach vrátane CNBC alebo Bloomberg