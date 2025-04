Napriek oslabeniu americkej ekonomiky a uťahovaniu fiškálneho opasku si americké akcie mimo skupiny „Magnificent 7“ zachovávajú odolnosť. Defenzívne sektory ako zdravotníctvo, základné spotrebné tovary a energetika si od začiatku roka pripisujú zisky. Naopak, akcie mega-technologických firiem môžu čeliť ďalším poklesom kvôli neistote ohľadom monetizácie AI, rizikám vyplývajúcim z ciel a otázkam okolo financovania podľa Chips Act. ​​Investori so širokou expozíciou na americký trh alebo index MSCI World môžu zistiť, že sú nadmerne vystavení americkému technologickému sektoru, čo zvyšuje riziko portfólia.

Vzhľadom na aktuálne prostredie majú investori v 2. štvrťroku dve hlavné možnosti na taktické stratégie: zabezpečiť sa proti volatilite a rotovať do defenzívnych amerických sektorov, alebo diverzifikovať medzinárodne a využiť nové vznikajúce príležitosti.

„Pre tých, ktorí zostávajú na amerických trhoch, ponúkajú defenzívne sektory relatívnu bezpečnosť. Zdravotníctvo má štrukturálny vietor do plachiet vďaka starnúcej populácii, hoci naďalej pretrvávajú aj politické riziká. Základné spotrebné tovary, tradičný bezpečný prístav, čelia protivetru v podobe negatívnych očakávaní výsledkov za prvý štvrťrok a zvýšeného forwardového P/E násobku. Sektor verejných služieb zvyčajne dosahuje dobré výsledky pri nižších výnosoch z dlhopisov, no na udržanie rastu môže potrebovať ďalšie zníženie sadzieb zo strany Fedu. Z týchto dôvodov nie je možné jednoznačne potvrdiť defenzívne nastavenie portfólia, čo ešte viac zdôrazňuje dôležitosť kvality,“ hovorí Charu Chanana, hlavná investičná strategička Saxo Bank vo výhľade banky na 2. štvrťrok. Podľa nej spoločnosti so silnou súvahou, konzistentným cash flow a cenovou silou sú v lepšej pozícii na zvládanie ekonomických protivetrov. Stratégia nízkej volatility a vysokých dividend môže byť v nestabilnom prostredí taktiež atraktívna. Spoločnosti so stabilnými ziskami, silnými dividendovými výplatami a nízkou koreláciou s výkyvmi trhu môžu ponúknuť ochranu pred poklesom a zároveň priniesť výnos.

Rastový potenciál, najmä v sektoroch infraštruktúry a automatizácie, by mohli zabezpečiť aj malé americké spoločnosti so silným domácim dopytom. Finančný sektor a energetika pravdepodobne tiež získajú výhodu z deregulácie, pričom finančné spoločnosti sa aktuálne obchodujú pod svojím priemerným 12-mesačným P/E. Napriek tomu zostáva implementácia politík neistá, čo ešte viac posilňuje potrebu zabezpečovacích stratégií.

Globálne alternatívy k dominancii USA

Investorom, ktorí uvažujú o väčšej geografickej diverzifikácii, sa naskytá niekoľko možností.

Európa: Po rokoch slabého výkonu začínajú európske akcie vykazovať známky sily, podporené fiškálnou expanziou a menovým uvoľňovaním, ktoré vytvárajú priaznivejšie ekonomické prostredie. Nemecký index DAX od začiatku roka vzrástol o 13 %, zatiaľ čo širší index EU STOXX 50 stúpol o 9 %, čím prekonal výkonnosť amerických akcií. S tým, ako EÚ a NATO posilňujú svoje záväzky v oblasti obrany, sa celkové výdavky môžu v nasledujúcich rokoch zvýšiť z približne 2 % HDP na 3,5 %, čo by malo pozitívne ovplyvniť letecký a obranný priemysel. „Faktom je, že odklon Nemecka od fiškálnej prísnosti presahuje rámec obrany – zameriava sa tiež na posilnenie infraštruktúry a energetiky, čo by mohlo byť priaznivé pre stredne veľké spoločnosti (index MDAX), ktoré sú viac zamerané na domáci trh a môžu profitovať zo zvýšených verejných investícií,“ hovorí expertka zo Saxo Bank.

Hodnotenia akcií v Európe zostávajú podľa nej atraktívne, keďže európske akcie sa obchodujú s výraznou zľavou v porovnaní s americkými. Nádej na vyriešenie vojny na Ukrajine by mohla ďalej podporiť sentiment v regióne, najmä návratom lacnejších energií. Masívne povojnové rekonštrukčné práce na Ukrajine by mohli byť motorom dlhodobého rastu. Svetová banka odhaduje, že by v priebehu nasledujúceho desaťročia mohli dosiahnuť až 486 miliárd dolárov v oblasti inžinierstva a stavebných projektov. Aj keby skutočné výdavky zaostali za týmto odhadom, stále by to znamenalo významný impulz pre infraštruktúrny a priemyselný sektor.

Napriek tomu však riziká pretrvávajú. „Rastúce výnosy dlhopisov, predovšetkým v Nemecku, by mohli zvýšiť náklady na financovanie a zhoršiť sentiment na trhoch. Geopolitická neistota môže pretrvať aj po potenciálnom vyriešení konfliktu na Ukrajine, čo by mohlo brzdiť dôveru investorov. Akékoľvek známky spomalenia fiškálnych stimulov by taktiež mohli ohroziť aktuálne oživenie. Navyše, riziká spojené s obchodnými hrozbami, predovšetkým potenciálne americké clá na európske tovary, predstavujú vážnu hrozbu pre exportne orientované sektory – najmä automobilový a priemyselný,“ varuje Charu Chanana. Skeptici tvrdia, že nedávna výkonnosť európskych akcií môže byť len krátkodobá rotácia do hodnotových titulov, a nie začiatok štrukturálneho býčieho trhu. No vzhľadom na silné fundamentálne faktory je európske oživenie určite trend, ktorý sa oplatí sledovať.

Čína: Po dlhotrvajúcom poklese začínajú čínske akcie – najmä technologické a spotrebiteľské tituly – opäť priťahovať záujem investorov. Hnacím motorom sú nízke valuácie, vládne stimuly a nadšenie okolo AI inovácií. Fiškálny deficit čínskej vlády je na najvyššej úrovni za posledných viac ako 30 rokov a plánovaná emisia vládnych dlhopisov v hodnote 4,4 bilióna CNY len potvrdzuje odhodlanie Pekingu podporiť ekonomické zotavenie.

Čínske technologické akcie, ktoré boli v minulosti tvrdo zasiahnuté regulačnými zásahmi, teraz ťažia zo stabilnejšieho politického prostredia a prudkého rozmachu AI, najmä v súvislosti s modelom DeepSeek. Sektor umelej inteligencie, polovodičov a veľkých e-commerce firiem vykazuje zlepšujúce sa vyhliadky rastu, pričom nižšie valuácie ponúkajú atraktívny vstupný bod v porovnaní s americkými konkurentmi. Zároveň sa začínajú objavovať signály odolnosti spotrebiteľských výdavkov, podporené cielenými vládnymi stimulmi.

„Rovnako ako v Európe, aj tu zostávajú riziká. AI rally by sa mohla ukázať ako krátkodobý výkyv, ak nadšenie investorov opadne. Navyše pretrvávajú štrukturálne výzvy v oblasti implementácie politík a regulačného prostredia. Realitný trh zostáva krehký a geopolitické napätie môže naďalej brzdiť zahraničný investičný apetít. Napriek týmto neistotám ponúkajú vybrané príležitosti v čínskom technologickom a spotrebiteľskom sektore zaujímavý pomer rizika a výnosu, najmä keď Peking pokračuje v prioritizovaní ekonomickej stabilizácie a technologických inovácií,“ upozorňuje Charu Chanana, hlavná investičná strategička Saxo Bank.

Japonsko a rozvíjajúce sa trhy: Reformy v oblasti korporátneho riadenia v Japonsku a rast ziskov zostávajú kľúčovými témami, avšak širší trh čelí riziku posilňovania jenu, čo môže negatívne ovplyvniť exportne orientované firmy. Preto bude kľúčová selekcia. Prebiehajúce zvyšovanie úrokových sadzieb a stabilný ekonomický rast nahrávajú najmä japonskému bankovému sektoru. Medzitým by oslabenie amerického dolára mohlo podporiť rozvíjajúce sa trhy, za predpokladu, že hrozba recesie v USA zostane mierna.

Rotácia nemusí byť bez rizika

Najväčším rizikom pre tzv. rotáciu investícií (presun kapitálu z amerických do medzinárodných akciových trhov) ostáva udržateľnosť rozdielneho vývoja medzi USA a zvyškom sveta. Na to, aby tento trend pretrval, je potrebné širšie oživenie – v Európe aj mimo obranného sektora a v Číne aj mimo technologických akcií.

„Index S&P 500 si stále udržiava najvyššiu kvalitu spomedzi globálnych indexov, a to vďaka výnimočnému potenciálu rastu ziskov. Ak sa valuácie v USA zmiernia, ale zisky zostanú odolné, globálna diverzifikácia môže naraziť na prekážky. V prípade, že budú clá uplatnené agresívne, môžu narušiť medzinárodné trhy a rotácia mimo USA môže byť volatilnejšia, než sa pôvodne očakávalo,“ dodáva odborníčka na investície zo Saxo bank vo výhľade na 2. štvrťrok. Napokon, ak sa v USA posilní zameranie na daňové škrty a dereguláciu, toky kapitálu sa môžu opäť presunúť späť do amerických akcií, čím sa naratív odkloní od ciel smerom k domácim ekonomickým stimulom.