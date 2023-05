Vieme o ďalšej obeti bankovej krízy v USA. First Republic Bank bola oficiálne odkúpená JP Morgan.

„Môže existovať ešte jeden menší problém, ale tento krok problémy takmer vyriešil. Táto časť krízy sa končila," povedal Jamie Dimon, CEO JP Morgan Chase po prevzatí First Republic Bank.

Osobne si nemyslím, že je to úplný koniec. Práve naopak. Problémy, ktoré mala First Republic Bank, má v USA extrémne množstvo podobných subjektov. Dnes už síce oficiálne vieme, čo sa stalo a ako celá kauza dopadla. Avšak vo videu som zhrnul zásadné dôvody, prečo sú v ohrození aj ďalšie banky a prečo nedochádza ku klasickým krachom, ale k „prevzatiam“.

No ani veľké banky to nemajú jednoduché, práve ony sú potom tlačené do prevzatia menších. Prečo? Dozviete sa vo videu.

Jakub Kraľovanský V roku 2017 dokončil odbor ,,Medzinárodný obchod" na EUBA. Už vtedy sa začal full-time zaoberať svetovými trhmi. V tom čase ho najviac zlákali kryptomeny. Od tohto momentu sa denno-denne venuje svetovým trhom, akciám, komoditám, centrálnym bankám, ale najmä kryptomenám. Jeho cieľom je edukovať ľudí a priblížiť im ,,Svet Investícií." Je autorom vzdelávacieho projektu Trader 2.0 a Youtube kanálu Trader 2.0