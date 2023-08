Investovanie do kryptomien je aj dnes veľmi komplikované. Ak si chcú ľudia kúpiť Bitcoin či iné kryptomeny, musia sa zaregistrovať na kryptomenové burzy, ktoré nie sú regulované a sú často krát nedôveryhodné. To je, samozrejme, veľký problém a odradzuje to od investície nie len bežného človeka, ale aj inštitúcie, dôchodkové fondy či banky.

Čo ak by však existoval regulovaný spôsob, ako by sa dalo do Bitcoinu investovať? Čo ak by bol dostupný úplne pre všetkých?

Nejde o nič iného ako o spotové ETF na Bitcoin. V minulosti už bolo od americkej Komisie pre cenné papiere niekoľko takýchto žiadostí zamietnutých. Dnes je však situácia iná, pretože žiadosť o spotové ETF na Bitcoin podal BlackRock.

Prečo je to absolútne zásadné a čo to znamená pre Bitcoin ako aj celé odvetvie som zhrnul vo videu.

Jakub Kraľovanský V roku 2017 dokončil odbor ,,Medzinárodný obchod" na EUBA. Už vtedy sa začal full-time zaoberať svetovými trhmi. V tom čase ho najviac zlákali kryptomeny. Od tohto momentu sa denno-denne venuje svetovým trhom, akciám, komoditám, centrálnym bankám, ale najmä kryptomenám. Jeho cieľom je edukovať ľudí a priblížiť im ,,Svet Investícií." Je autorom vzdelávacieho projektu Trader 2.0 a Youtube kanálu Trader 2.0