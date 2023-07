Tento týždeň čakajú svet zasadnutia dvoch najdôležitejších centrálnych bánk, ECB a Fedu. Obe by mali skončiť s nárastom sadzieb o štvrť percentuálneho bodu. V eurozóne by tak depozitná úroková sadzba mala dosiahnuť úroveň 3,75 percenta a v USA by základná sadzba mala siahať až k 5,5 percentám.

Kým v eurozóne sa ešte pred pár dňami hovorilo o zvýšení úrokov aj v septembri až na úroveň štyri percentá, už to také isté nie je. Najväčší jastrabi sa začali obávať o pokračujúce prudké spomalenie ekonomiky. Silnejúcu recesiu dokumentujú ekonomické dáta na takmer každodennej báze.

Naposledy to boli predstihové indikátory PMI, ktoré ukázali silný prepad európskeho priemyslu porovnateľný iba s úrovňami dosiahnutými počas covidu či globálnej finančnej krízy. Čo je negatívnejšie, prudko spomaľuje aj sektor služieb, ktorý ešte počas leta mala ťahať prebiehajúca dovolenková sezóna. Výsledkom sú rastúce očakávania pokračujúcej recesie až do konca roka.

Jastrabi, ako holandský centrálny bankár Klaus Knot, začali tvrdiť, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb bude „závislé od dát“. Znie to vedecky a odborne, otázkou však je, od akých dát? Bohužiaľ, od tých zlých.

Najsilnejším nástrojom centrálneho bankára nie sú úrokové sadzby a ani kvantitatívne uvoľňovanie. Je ním manipulácia verejnej mienky so snahou podporiť spotrebu cez nárast dôvery v silnú ekonomiku. Keď však centrálny bankár skončí svoje pôsobenie na najvyšších pozíciách, jeho slovník sa častokrát razantne zmení.

Minulý týždeň to potvrdil bývalý guvernér centrálnej banky Spojeného kráľovstva Mervyn King, ktorý viedol monetárnu politiku krajiny v rokoch 2003 až 2013. V Bloombergovom podcaste Merryn Talks Money povedal pre mnohých ekonómov šokujúce slová.