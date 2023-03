Francúzska banka BNP Paribas je dlhoročnou ikonou európskeho bankovníctva a so svojou trhovou kapitalizáciou vyše 85 miliárd dolárov druhou najväčšou bankovou skupinou na starom kontinente. Preto jej situácia a vývoj v mnohom ovplyvňuje celé európske bankovníctvo.

V roku 2022 banku tvrdo zasiahli zásadné poklesy na trhu v dôsledku politických nepokojov, vysokej inflácie a neochoty investorov požičiavať si a utrácať. Na prelome rokov 2022/23 však prišiel obrat: banka sa v poslednom kvartáli pôsobivo zotavila a je na ceste k výbornému roku 2023.

Francúzom sa koncom roka podaril zásadný obrat

Aké boli príčiny zlepšenia výsledkov banky BNP Paribas v poslednom fiškálnom štvrťroku? BNP Paribas sa vypla k výnimočnému rast hneď v niekoľkých oblastiach: od podnikového a inštitucionálneho bankovníctva až po investičné a ochranné služby. Tento rast bol spôsobený lepšou výkonnosťou v oblasti cielených investícií a zrýchľujúcim sa organickým rastom.

Vďaka razantnému záveru roka BNP Paribas prekonala svoje celkové výsledky z roku 2021. Ročné výnosy narástli o 9 percent na 50,4 miliardy eur a čistý zisk o 7,5 percenta na 10,19 miliardy eur. Pri daných výsledkoch pre banku nebol problém ani vyše osempercentný rast prevádzkových výdavkov na 33,7 miliardy eur.

Sú výsledky zo záveru roka indikátorom, že BNP Paribas má pre tento rok našliapnuté k úspešnému rozvoju? Banka v komentári k výsledkom zdôrazňuje, že rastu výrazne napomohol presun kapitálu uvoľneného predajom Bank of the West v kombinácii s pozitívnym vplyvom zvýšenia úrokových sadzieb v roku 2022.

Francúzsky bankový gigant prízvukuje, že sa drží strategických ambícií do roku 2025, ktoré sa zameriavajú na rast, technológie a udržateľnosť. Samozrejme, neistota z prípadnej recesie v celej Európe je stále cítiť vo vzduchu a táto situácia, na ktorú sa reálne nedá úplne pripraviť, by bezpochyby mala vplyv na jej rast.

V priebehu roku 2022 americký FED aj európska centrálna banka ECB nekompromisne zvyšovali úrokové sadzby s cieľom zvládnuť infláciu, čo malo negatívny vplyv na podnikové financovanie a investorov. Bankový sektor bol síce výrazne ovplyvnený, avšak zároveň z tejto situácie ťažil vyššími splátkami úverov. Keďže sa očakáva pokračovanie zvyšovania centrálnych sadzieb, pozícia bánk sa v tomto smere nebude oslabovať, práve naopak, úrokové marže môžu narásť.

Banke sa darí a rast akcií dokonca prekonal index S&P 500

Čo vyššie spomenuté výsledky znamenali v podobe vývoja ceny akcií BNP Paribas (BNP.PA)? Graf jasne indikuje, že dobrá kondícia banky sa v závere roka 2022 preniesla aj do rastu ceny akcií a aktuálne sa nachádza na úrovni 65 eur. Pre ďalší vývoj bude zásadná najbližšia rezistencia na úrovni 68 eur. Ak by túto hranicu cena akcie prekročila, vyhliadky na ďalší vývoj akcií banky by boli z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska vyslovene pozitívne.

Na druhej strane je tu stále hrozba globálnej aj európskej recesie, ktorá – ak by prišla – by mohla pretrvať pokojne aj počas celého roka 2023, čo by rozhodne malo vplyv na krátkodobý vývoj ceny akcií.

Zdroj: TradingView Výkonnosť akcií spoločnosti BNP Paribas za posledných 5 rokov.

Zaujímavé je pritom porovnanie s kľúčovým americkým indexom S&P500. Akcie BNP Paribas sa aktuálne obchodujú na dohľad 52-týždňového maxima a v tomto ukazovateli prekonávajú spomenutý index, ktorý má momentálne od svojho maxima ďaleko. Je to skutočne viac ako dobrý výsledok.

Odhady analytikov sa v priemere zhodujú na cieľová cene na úrovni 72 eur v priebehu najbližších 12 mesiacov, čo by predstavovalo približne 10 percentný nárast oproti dnešnému oceneniu. Pritom najnižšie odhady sa nachádzajú na 60 eurách a tie najvyššie atakujú limit 80 eur.

Zameranie na mladých v kombinácii s korporátom

Ako chce banka ďalej rásť? Už som vyššie spomínal, že jej strategický plán do roku 2025 hovorí o primárnom zameraní na posilnenie rastu, technológií a udržateľnosti. Rozmenené na drobné, banka chce zlepšiť využitie technológií pri optimalizácii užívateľského zážitku a urýchlenie mobilizácie firemných klientov.

Predstavitelia banky hovoria o tom, že sa potrebujú zamerať na oslovenie mladších klientov vrátane generácie Z. Jedným z krokov, ktoré sme videli, je partnerstvo s digitálnou poisťovňou Lemonade, ktoré banka uzavrela len nedávno. Táto poisťovňa sa snaží do produktov a komunikácie s klientmi zapracovať technológiu umelej inteligencie.

Banka si od tohto partnerstva sľubuje to, že dokáže v otázke inovácií a užívateľského prístupu naplniť vysoké očakávania a požiadavky mladých zákazníkov. Aj týmito krokmi sa bude snažiť ďalej posilňovať svoje postavenie na európskom trhu.

O mladých zákazníkov logicky prejavujú záujem všetky banky, avšak iba máloktoré sa dokážu vymaniť zo svojho tradičného prístupu a dlhodobo zaujať mladých klientov. Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude v tomto smere dariť BNP Paribas. Každopádne pre ďalšie smerovanie banky bude kľúčové zostať úspešná pri korporátnej klientele, ktorá kľúčovo prispieva k ziskovosti banky.

Peter Svoreň Riadi medzinárodné operácie brokera APME FX TRADING EUROPE a je zodpovedný za aktivity v strednej Európe. Je členom vrcholového manažmentu spoločnosti APME FX TRADING EUROPE, vedie oddelenie investičného výskumu a je členom výboru pre riadenie rizík. Má inžiniersky titul z podnikovej ekonomiky a manažmentu. Okrem práce na uvedených projektoch sa zaujíma o nové technológie a najnovšie trendy na finančných trhoch