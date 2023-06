Ak by sme mali pomenovať len jeden priemyselný segment v Číne, ktorý dnes neuveriteľne rastie a priťahuje investície, bola by to výroba elektrických automobilov. Čína sa zamerala na tento segment automobilového priemyslu ako obrovskú príležitosť zmazať veľkú technologickú stratu, ktorú dlhodobo má na najväčšie „klasické“ automobilky sveta. A darí sa jej veľmi dobre, keď po uvoľnení protipandemických opatrení prišiel výrazný príliv nových investícií.

Tým však ambície Číny zďaleka nekončia. Aktuálne chce centrálna vláda dávať čínskym spoločnostiam daňové úľavy a podporiť ich pri expanzii na domácom trhu aj v zahraničí. Čínski producenti mieria do Európy a chcú získať silnú pozíciu primárne pri výrobe batérií. Samotná EÚ sa v konkurencii USA a Číny snaží držať krok a mobilizuje pre výhodnejšie investičné podmienky. Berúc do úvahy avizované investície a rozvojové plány, mohla by budúca dekáda v Európe priniesť novú revolúciu v automobilovom priemysle, tentokrát v znamení elektromobility.

Francúzsko s lepšími podmienkami pre investorov

Európa je vďaka legislatívnej podpore pri rozvoji elektromobility vhodnou živnou pôdou pre nové investície najmä v oblasti výroby batérií. V tomto segmente sa snažia aktivizovať aj jednotlivé štáty. V júli 2022 vo Francúzsku predstavila firma ProLogium prototyp pevnolátkových batérií novej generácie pre elektromobily s predĺženou životnosťou. Prezident Macron, ktorý sa na evente zúčastnil, vyjadril firme podporu a prisľúbil pomôcť pri zámere vybudovať vo Francúzsku závod na ich výrobu. O desať mesiacov neskôr firma informovala o tom, že batérie sa budú vyrábať v Dunkerque na severe Francúzska.

Vláda túto lokalitu pre gigafabriku podporila aj preto, že sa snaží umožniť prechod Dunkerque od uhlia k čistému priemyslu 21. storočia reprezentovanému elektrickými vozidlami. V Dunkerque by mali nájsť svoje miesto viacerí výrobcovia batérií vrátane čínskej firmy Envision AESC, lokálneho startupu Verkor a združenia ACC, čo je spojenie firiem Mercedes a Stellantis. Francúzsko poskytne spomenutým investorom štedré dotácie a znížené dane z výroby a príjmov právnických osôb. Plus k tomu môžu firmy profitovať z uvoľnených pravidiel zo strany EÚ a pomoci z projektov zameraných na zelenú energiu.

Ak sa pozrieme na kontext, za ústretovými podmienkami je snaha Francúzska zachovať si konkurencieschopnosť v segmente elektromobility a zostať atraktívne pre investorov v situácii, keď americký zákon o znižovaní inflácie sľubuje doteraz nevídanú podporu v sektore elektromobility. Podobne uvažuje aj Nemecko, ktoré sa už dlhšie aktívne snaží lákať nových výrobcov batérií a na tomto poli sa mu zatiaľ celkom darí.

Čínski výrobcovia batérií sa vo veľkom zamerali na Európu

Ak sa pozrieme na európsky kontext, vidíme všade snahu prilákať nových výrobcov batérií s cieľom zmeniť doteraz komplikované dodávateľské reťazce z Číny. Inak povedané, Európa sa snaží dostať gigafabriky na svoje územie, aby nehrozilo riziko prerušenia tovarových tokov, ako sme to videli počas poslednej pandémie.

Fakt, že Európe sa v tomto zmysle darí, dokladajú plány mnohých fabrík. V britskom Sunderlande by mala štartovať v roku 2025 pobočka čínskej spoločnosti Envision s výrobnou kapacitou 12 gigawatthodín. Rovnaká firma chce spoluinvestovať viac ako 2 miliardy eur vo francúzskom Douai do gigafactory s názvom Renault ElectriCity a jej tretí európsky závod by mal vyrásť v Portugalsku pri meste Navalmoral de la Mata.

Čínsky výrobca CATL plánuje otvoriť výrobnú fabriku na batérie s kapacitou od 8 do 14 gigawatthodín pri nemeckom Erfurte a ďalšiu v maďarskom Debrecíne, kde sa hovorí o investícii až 7,3 miliardy eur. Do Debrecínu u našich južných susedov sa chystá aj čínska EVE Power so svojou gigafabrikou s obrovskou kapacitou 28 gigawatthodín a investíciou vo výške 1 miliardy eur. Čínsky Svolt zase investuje 2 miliardy eur do dvoch tovární v nemeckom Uberherrne s plánovaným otvorením výroby už koncom tohto roka pri kapacite 24 gigawatthodín. Portugalsko získalo aj ďalšiu gigafabriku, a to od spoločnosti China Aviation Lithium Battery Technology.

Veľké daňové úľavy majú podporiť domáci trh aj export

Spomenuté investičné plány jasne ukazujú, že Čína sa v plnej miere sústredí na Európu a jej zámerom je vytvoriť silný dodávateľský systém pre čínske suroviny a komponenty dodávané do výroby batérií na starom kontinente. Fakt, že čínske firmy dokážu takto expandovať a investovať, spočíva aj v masívnych daňových úľavách v hodnote 520 miliárd jüanov (približne 66 miliárd eur), ktoré prijala čínska vláda v snahe získať významný trhový podiel pri prechode na elektrodopravu.

Úľavy však zároveň majú pomôcť aj domácemu trhu. Vedenie krajiny totiž očividne rieši to, že potenciál jej trhu vo viacerých segmentoch postupne klesá. A preto sa rozhodlo pre masívnu podporu prechodu na elektromobilitu, čo má pomôcť domácej ekonomike a zároveň vytvoriť podmienky pre silnejší export. Jedným z krokov je podpora výrazného rastu počtu elektrických vozidiel na čínskych cestách, čím chce Čína udržiavať záujem globálnych firiem o expanziu ich vlastných výrobných kapacít v Číne.

Čína sa chystá prijať nové daňové úľavy pre nákup nových elektromobilov pre roky 2024 a 2025 s tým, že v rokoch 2026 a 2027 sa podpora pravdepodobne bude znižovať. Tieto kroky smerujú k podpore rastu v sektore elektrických vozidiel smerovanom na kľúčových hráčov ako BYD, Nio, Xpeng a Li Auto, ale aj na konkurenčné firmy ako Tesla, ktorá má v Číne jednu z kľúčových výrobných základní.

Toyota vsádza na revolučnú baterkovú technológiu

Fakt, že oblasť výroby batérií bude kľúčová pre elektromobilitu aj hybridy, dokazujú plány automobilky Toyota. Tento najväčší výrobca áut na svete nedávno oznámil ambiciózne plány založené na novej batériovej technológii. S použitím lacnejších lítium-železofosfátových batérií chce firma vyrábať cenovo dostupnejšie vozidlá s dojazdom, ktorý by mal dosiahnuť až 1 000 km, pri možnosti plného nabitia len za 10 minút. Ak sa jej podarí túto prevratnú zmenu priniesť do praxe v dohľadnej dobe, bude môcť zásadne konkurovať firme Tesla a jej aktuálne celosvetovo najpredávanejšiemu elektromobilu na svete, modelu Y.

Great Wall Motor a BYD v spore

Vysoká miera konkurencie v elektromobiite v Číne sa prejavuje rôznymi spormi. Nedávno to bolo zníženie cien zo strany Tesly, na ktoré s nevôľou museli reagovať aj ďalšie čínske automobilky. Aktuálne sa sporia dvaja veľkí čínski výrobcovia Great Wall Motors a BYD. Prvá menovaná značka vyhlásila, že plug-in hybridy BYD podľa nej nespĺňajú environmentálne normy, keďže využívajú bežné palivové nádrže namiesto tlakových. Na obvinenia už reagovalo čínske ministerstvo ekológie a životného prostredia spustením vyšetrovania. BYD, samozrejme, oponuje a argumentuje vládnou certifikáciou. Zaujímavé je, že spor spôsobil pokles cien akcií oboch firiem.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti BYD za posledných päť rokov

Pre konkurentov – a to najmä zahraničných – je každá takáto udalosť príležitosťou získať viac investičného priestoru na čínskom trhu. Zároveň však podobné spory ukazujú, že jednotlivé automobilky vo veľkom súťažia o priazeň investorov a zákazníkov a že tento tlak pomáha urýchľovať inovácie.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti Great Wall Motors za posledných päť rokov

Výrazná investičná podpora je pre sektor elektromobility veľkým plusom. Mnohé automobilky v tomto segmente prekonávajú očakávania trhu a mimoriadne sa im darí. Fakt, že sa elektromobilita dostáva do centra záujmu, vytvára stále lepšie podmienky pre svižnejší vývoj technológii, ktoré zase môžu urýchliť globálny prechod na elektromobilitu. Keď sa k tomu pridá podpora v podobe úľav a ústretovej legislatívy zo strany štátov, segment výroby batérií a elektromobilov má vytvorené ideálne podmienky pre ďalší rast.

Matúš Mahút Analytik spoločnosti InvestaGO. Úspešne ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom dvoch kníh vo vydavateľstve Tatran. Od roku 2022 sa venuje aj písaniu zo sveta financií a vo svojich článkoch približuje novinky z technologického, automobilového a herného priemyslu. Vo svojich finančných analýzach sa snaží témy vysvetľovať zrozumiteľne a živo, aby sa čitateľ čo najjednoduchšie oboznámil s najnovším vývojom na trhoch.