Aj najbližšie týždne môžu priať trhovým špurtérom. Prednú časť výnosovej krivky zatiaľ poháňajú špekulácie, že Federálny rezervný systém a ECB sa už blížia ku koncu zvyšovania sadzieb a inflácia sa upokojuje. Medzi septembrom a októbrom sa však ešte môže všetko zmeniť, ak trhy pochopia, že Fed ešte neskončil a že len spomaľuje tempo a že vrchol referenčnej sadzby môže byť vyššie, ako sa pôvodne predpokladalo. To by mohlo oživiť výpredaje v prednej časti americkej výnosovej krivky. V Európe môžu slabé ekonomické údaje a klesajúca inflácia úplne vymazať stávky na ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb.

Po minulotýždňových stretnutiach lídrov menových politík sú trhy presvedčené, že tak v Európe, ako aj v Spojených štátoch sa blížime ku koncu cyklu zvyšovania úrokových sadzieb. ECB aj Fed zvýšili úrokové sadzby o 25 bázických bodov, ale zachovali si flexibilný prístup k budúcim rozhodnutiam o sadzbách. To vyvolalo býčie zostrmenie výnosových kriviek, keďže trhy na oboch stranách Atlantiku veria v koniec cesty.

Dlhopisové futures ukazujú na možnosť zvýšenia sadzieb o 9 bázických bodov v USA do novembra, zatiaľ čo v Európe ukazujú zvýšenie o takmer 20 bps do decembra. Makroekonomické údaje nám však hovoria, že ECB môže byť bližšie ku koncu ako Fed. Ďalšie správy o inflácii a pracovných miestach v USA pred septembrovým zasadnutím Fedu by mohli oživiť očakávania ďalšieho zvýšenia sadzieb. Nezabúdajme, že podľa prognóz ekonómov sa očakáva, že jadrová inflácia meraná indexom PCE uzavrie rok v USA na úrovni 4,2 percenta a v roku 2024 klesne na 2,7 percenta a 2,2 percenta, pričom zostane výrazne nad inflačným cieľom Fedu. V závislosti od odolnosti ekonomiky a trhu práce si to môže vyžadovať ďalšie zvyšovanie sadzieb. Najvyššia sadzba Fedu sa teda môže vyšplhať až na 6 percent, ale Fed sa tam dostane pomalšie a udrží sadzby vyššie dlhšie v nádeji, že inflácia bude naďalej klesať.

V Európe sa veci majú trocha inak. Najväčšia eurová ekonomika je v recesii a očakáva sa, že zostane slabá s klesajúcimi priemyselnými objednávkami, slabou kúpnou silou a spomalením poskytovania úverov. To znamená, že deflácia môže byť v eurozóne rýchlejšia a že hoci sa domnievame, že ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb je opodstatnené, ECB môže ukončiť cyklus zvyšovania sadzieb skôr než Fed.

Althea Spinozzi Althea Spinozzi nastúpila do Saxo Bank v roku 2017 a pracuje ako tímový stratég pre pevné príjmy. Althea sa venuje prieskumu pevného príjmu a spolupracuje priamo s klientmi, ktorým pomáha vybrať dlhopisy a obchodovať s nimi. Zameriava sa najmä na vysoko výnosné a podnikové dlhopisy s atraktívnym rizikom a výnosom. Je pravidelnou prispievateľkou analýz fixného príjmu do centra News & Research Saxo Bank, kde načrtáva svoj pohľad na trendy na rozvinutých a rozvíjajúcich sa dlhopisových trhoch, ako aj na dlhopisy investičného stupňa a dlhopisy s vysokým výnosom.