Leto je obdobím roka, v ktorom mnoho ľudí o oddychu nielen sníva, ale ho aj realizuje, a to vo forme rôznych dovoleniek so svojimi blízkymi. Ako profesor univerzity sa na konci júna bežne stretávam s otázkou, či ešte vôbec chodím do práce a či tam nechodím iba na obed, prípadne, či si užívam prázdniny.

Čo však mnoho ľudí netuší, je, že aj napriek tomu, že sa školy zatvárajú, študenti si užívajú prázdniny a rodiny spoločný oddych, leto pre profesorov na univerzitách je častokrát obdobím, kedy dobiehajú povinnosti, na ktoré počas roka nemajú bežne čas. A aj to je jeden z hlavných dôvodov, kvôli ktorému nájdete väčšinu univerzitných pracovníkov v lete naozaj pracovať a nielen na obede užívajúc si prázdninový režim školy.

Okrem dokončovania rozrobených vecí, na ktoré počas školského roka nie je dostatok času, jednou z dôležitých úloh je práca na projektoch zameraných na vedu a výskum. Takmer každý rok sú vypísané rôzne projektové výzvy orientované na inovácie v tejto oblasti. Častokrát sú to projekty vypísané tesne pred začiatkom letného obdobia, ktorých odovzdanie je naplánované na september. Ako príklad môžem uviesť tohtoročnú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti a Transformačné inovačné konzorciá. Jednotlivé projekty súvisiace s výzvami musíme stihnúť napísať a odovzdať do polovice septembra. Sú to práve výzvy, o ktoré sa ako Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uchádzame, ktoré vo väčšej alebo menšej miere prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovanej výučby na našej univerzite.

Zvyšovanie kvality výučby a zážitok zo vzdelávania je dôležitým bodom v živote profesora. Aj na základe toho sa snažíme v rámci inovácií na fakulte ponúkať nové a zaujímavé prednášky. To znamená, že okrem písania projektov je potrebné prázdninový čas stráviť aj prípravou výučbových materiálov, ktorých úlohou je zabezpečiť angažovanosť študentov počas prednášok v nasledujúcom období. Leto poskytuje dostatok času a priestoru na zdokonalenie materiálov, z ktorých môžeme čerpať počas nasledujúceho akademického roka. Je to čas, kedy si vieme v pokoji sadnúť, prehodnotiť, prípadne aktualizovať obsahy prednášok a cvičení, aby boli čo možno najviac prispôsobené potrebám našich študentov. Snažíme sa pridávať nové prvky, prípadové štúdie, či príklady, ktoré znalosti našich študentov dlhodobo obohatia.

Inovácie na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sú alfou a omegou poskytovaného štúdia. Sme otvorení novým metódam výučby, moderným technológiám či inovatívnym prístupom, ktoré sa snažíme zaradiť v rámci jednotlivých predmetov. Týmto spôsobom sa snažíme reflektovať na súčasné potreby našich študentov.

Vytvorenie dynamického vyučovacieho prostredia, ktoré podporuje aktívnu účasť študentov, ich kreativitu a zároveň ich motivuje, je možné len na základe toho, že my, ako profesori, sme schopní držať krok s novými poznatkami, ktoré vieme pretaviť do vyučovacích procesov. Leto by malo byť obdobím, kedy sme schopní zodpovedne prehodnotiť náš prístup, prípadne zlepšiť naše poznatky. To, čo našim študentom vštepujeme počas akademického roka, je totiž niečo, čo má priamy dopad na formovanie ich ďalšieho svetonázoru.

Okrem vyššie uvedeného je letné obdobie pre univerzitných pracovníkov aj príležitosťou na dokončenie rôznych procesov, na ktoré nebolo dostatok času počas náročného akademického roka. Sú to procesy, ktoré sú úzko spojené s ukončovaním štúdia študentov a zároveň prípravou finálnej podoby dokumentov potrebných na prijatie nastupujúcich študentov. V letnom období sa finalizuje podoba chodu školy v nasledujúcom akademickom roku. Dokončujú sa rozvrhy a harmonogramy, zohľadňuje sa dostupnosť učební, rôzne časové obmedzenia súvisiace napríklad aj so štátnymi sviatkami či rôzne technické požiadavky vyučovaných predmetov. Cez bežný rok sme zahltení operatívnymi úlohami, čas cez leto nám vytvára priestor na koncepčnú prácu a strategické nastavovanie nielen fakulty, ale aj jednotlivých katedier.

Samozrejme, učitelia a profesori sú tiež ľudia a potrebujú odpočinok a zaslúžený oddych. Letné prázdniny sú ideálna príležitosť, aby načerpali energiu, oddýchli si od školského prostredia, venovali sa svojim koníčkom a mali možnosť tráviť čas s rodinou a priateľmi. Je veľmi dôležité nájsť rovnováhu medzi odpočinkom a prácou, aby sa mohli po návrate na fakultu plní elánu efektívne zapojiť do vzdelávania študentov.

Ivan Kotuliak Od decembra 2019 som dekanom FIIT STU. Som tiež odborným zástupcom SR pre European Blockchain Partnership pri EK a slovenským zástupcom Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCO. Doktorát som získal od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od r. 2002 pracujem na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2010 docenta a prodekana fakulty. Moja výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde som spoluautorom štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Kontakt: [email protected]