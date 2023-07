V búrlivej debate o tom, ako konsolidovať verejné financie, sa, našťastie, nezabúda na dôležitú súvisiacu tému. Tranzitívne ekonomiky ako Slovensko potrebujú pre ďalší rast nielen veľa fabrík, kde si prácu nájde čo najviac ľudí, ale hlavne originálne nápady na to, ako produkovať tovary a služby s vysokou pridanou hodnotou.

Práve preto je potrebné, aby tí najlepší neutekali do zahraničia. V prípade Slovákov je to jedno z najvyšších čísel, až pätina mladých odchádza na zahraničné vysoké školy. Premiér napísal ešte začiatkom leta maturantom list, kde ich vyzval, aby nepálili mosty, ale ich budovali.

„Odísť do zahraničia na skusy, spoznať svet a seba, zdokonaliť svoje schopnosti a získať vedomosti a skúsenosti je skvelá vec. Vždy to budem podporovať. Avšak pridlho sa talent, aj Váš talent, nepovažoval za potrebný na to, aby Slovensko dokázalo zvládnuť výzvy dnešnej doby. Moderné výzvy je možné riešiť len vtedy, ak budeme mať doma čo najviac schopných ľudí. Inak to nejde. Bez Vás to nejde,“ odkázal im.

Zároveň môžu talenty požiadať o štipendium až 9-tisíc eur, ak ostanú študovať doma. K dispozícii je tisíc podporovaných miest pre najtalentovanejších a ďalších 550 miest pre mladých zo znevýhodnených skupín.

Finančná motivácia je nepochybne veľmi zaujímavá. Otázna je však jej ekonomická efektívnosť. Teda, čo za tieto peniaze študenti i samotný štát dostanú. A či náklady obetovaných príležitostí nie sú vyššie ako benefit v podobe „kešu“ od vlády.

Rebríček mladých škôl

Ak hovoríme o domácich vysokých školách, je neférové porovnávať ich s najprestížnejšími svetovými inštitúciami, na to sú primladé. Veď vysoké školstvo sa u nás v mnohých smeroch nanovo budovalo po roku 1989.

Práve tu je zaujímavý rebríček The Times Higher Education Young University Rankings, ktorý porovnáva mladé svetové univerzity, ktoré majú maximálne 50 rokov. Poradie je založené na rovnakých 13 ukazovateľoch výkonnosti ako hlavný rebríček, ale váhy boli upravené tak, aby sa menšia váha pripisovala reputácii, vysvetľujú organizátori.