Polovodiče a čipy sú doslova základom modernej digitálnej ekonomiky. Vyskytujú sa nielen v počítačoch či smartfónoch, ale takmer v každom technickom produkte okolo nás. Pre vysoký dopyt sa pre trh stali v podstate „šafránom“, čo dokladá napríklad súperenie výrobcov z rôznych segmentov o výrobné kapacity dodávateľov. Pre investorov bola stávka na akcie firiem okolo vývoja a výroby čipov v posledných rokoch zásahom do čierneho. Na tejto situácii sa nič nemení ani dnes a stále platí, že správny výber akciového titulu zo segmentu čipov a polovodičov je obohatením investičného portfólia.

Čipovým firmám ide karta

V pandémii dopyt po notebookoch, počítačoch a smartfónoch dramaticky vzrástol. Investori následne čakali, ako sa zmení situácia, keď akútna fáza pandémie odznie. Čísla ukazujú, že v globálne sa nezmenilo vôbec nič. Okrem toho, že stále pomerne veľké percento ľudí pracuje z domu, tu máme čoraz viac silnejúci prechod na automatizáciu, častejšie využívanie lekárskych prístrojov a elektrifikácia dopravy. To všetko si vyžaduje viac čipov. Firmám v segmente ich výroby sa jednoznačne darí. Príkladom sú akcie americkej spoločnosti ON Semiconductor, ktoré po nedávnom zverejnení štvrťročných prognóz vzrástli o 7 percent a prekonali predikcie investorov.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti ON Semiconductor za posledných päť rokov

A keďže aj dobré správy sa trhom šíria a ovplyvňujú celkovú náladu, výsledky ON Semiconductor podporili posilňovanie akcií ďalších výrobcov čipov. Aktuálne situácia neprináša žiadne signály, že by tento rok čipy nemali investorom prinášať stabilné príjmy. Asi najlepším príkladom sú akcie Nvidia, ktoré len tento rok narástli o vyše 97 percent.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti Nvidia za posledných päť rokov

Čipová firma vstupuje na burzu

Najnovšie sa pozornosť v segmente sústredí na britskú spoločnosť ARM. Zameriava sa na navrhovanie čipov a jej technológie sa využívajú v zásade vo všetkých smartfónoch na svete. Firma chce tento rok vstúpiť na americkú burzu Nasdaq. Predajom akcií chce získať osem až desať miliárd dolárov a financie využiť na zefektívnenie výroby a zásadné posilnenie miesta na trhu s čipmi.

Príbeh ARM je zaujímavý vstupom finančného investora z roku 2016. Investičná skupina SoftBank kúpila firmu za 32 miliárd dolárov, aby ju následne delistovala (stiahla) z londýnskej burzy. Investor po zhodnotení firmy pripravoval v roku 2020 jej predaj výrobcovi grafických čipov Nvidia za 40 miliárd dolárov. Transakciu však zrušili regulátori a priamy predaj sa nekonal. Preto investor zvolil alternatívny model – vstup na burzu.

Aj keď ešte nepoznáme detaily ako veľkosť predávaného podielu a cenové nastavenie tejto primárnej verejnej ponuky akcií (IPO), investičná skupina SoftBank si chce v ARM ponechať aj po IPO väčšinový podiel. Napriek tomu tento vstup na burzu púta pozornosť. Je za tým aj fakt, že od začiatku roka poklesol celkový počet IPO na americkom trhu o 22 percent. Dôvodom bola a stále je volatilita akciového trhu a ekonomická neistota a výsledkom odloženie viacerých plánovaných vstupov na burzu. ARM je tak jednou z mála firiem vstupujúcich tento rok na burzu, a preto patrične púta pozornosť.

Zmierni sa nedostatok čipov?

Ak sa pozrieme na dáta, tak až 75 percent všetkých fabrík na výrobu čipov sa nachádza v štyroch štátoch: Číne, Japonsku, Južnej Kórei a na Taiwane. Túto konšteláciu sa najnovšie snažia zmeniť Spojené štáty americké aj Európska únia podporou investícií do vývoja a výroby čipov na ich území. Spojené štáty sú v tejto oblasti štedrejšie a podľa predbežných správ aj úspešnejšie v plánovaní nových kapacít. Pravdepodobne aj táto skutočnosť viedla analytickú spoločnosť J.P. Morgan Research k záveru, že súčasný nedostatok čipov by sa mohlo podariť čoskoro zredukovať. Analytici celkovo v tomto roku očakávajú zastabilizovanie dodávok čipov a aj surovín na ich výrobu.

Takýto scenár by určite privítali všetky možné priemyselné sektory na čele s automobilkami, ktoré pociťujú už niekoľko rokov pri čipoch úzke miesto. Dostatok čipov je významným faktorom, ktorý by mohol prispieť k ozdraveniu mnohých priemyselných odvetví. Napriek tomu budú niektoré typy špecifických čipov – napríklad výkonných modelov pre umelú inteligenciu, resp. duálne využitie v dátových centrách – na trhu stále vysoko ceneným tovarom. Aj preto perspektíva producentov čipov vyzerá do budúcnosti veľmi dobre.

Olívia Lacenová Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.