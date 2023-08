Mnohí svetoví výrobcovia sa aktuálne sústredia na expanziu na indickom trhu, ktorý považujú za obchodne najzaujímavejšiu príležitosť v celosvetovom porovnaní. Výnimkou nie je ani čínsky výrobca smartfónov a spotrebnej elektroniky Xiaomi. Zaujímavosťou Indie pritom je, že gro predaja sa napriek dlhoročným investíciám do online obchodu stále deje v klasických kamenných predajniach. A to napriek tomu, že v oblasti online predaja patrí India medzi najrýchlejšie rastúce trhy na svete.

Väčšina elektroniky sa stále predáva v kamenných predajniach

V oblasti elektroniky vládne aj v Indii tvrdý boj. V smartfónoch dominuje trhu Samsung, ktorý si drží v Indii 20-percentný podiel, kým Xiaomi s ponukou lacnejších alternatív patrí 16 percent trhu. Elektronický obchod v krajine nedávno narástol aj vďaka aktivite firmy Amazon a službe Flipkart od amerického giganta Walmart, z ktorej profitoval aj samotný čínsky výrobca Xiaomi.

Zaujímavosťou je, že aj napriek dlhodobej snahe a investíciám do rozvoja online predaja patrí tomuto predajnému kanálu stále len 44 percent predaja smartfónov. Inak povedané, kamenný obchod je prevažujúcim segmentom. Napríklad juhokórejský Samsung uskutočňuje až 57 percent svojich predajov práve v kamenných obchodoch.

Práve na kamenné obchody sa chce vedenie spoločnosti Xiaomi sústrediť, čo nedávno potvrdil aj prezident indickej pobočky Muralikrishnan B. Xiaomi totiž realizuje len 34 percent predaja cez maloobchodné predajne. Spoločnosť chce rozšíriť svoju sieť predajní nad súčasných 18-tisíc pobočiek, strojnásobiť počet promotérov a na indický trh priniesť aj ďalšie výrobky, špecificky televízory a bezpečnostné kamery, medzi ktorými nie zatiaľ je konkurencia taká vysoká.

Faktom je, že Xiaomi to má v Indii ťažké, keďže miestna federálna agentúra firme zmrazila bankové aktíva v objeme 673 miliónov dolárov. Indické úrady obviňujú Číňanov z nelegálnych prevodov zahraničným subjektom ohľadom licenčných poplatkov.

Predbehne India Čínu v rebríčku najväčších ekonomík?

Odborníci sa rozchádzajú v názoroch, aký je skutočný potenciál indického trhu. Časť odborníkov je presvedčená, že India by v ďalších desaťročiach mohla predbehnúť americký trh (spoločne s Čínou), iní sú skeptickejší. Faktom je, že indický trh je v porovnaní s ostatnými svetovými veľmocami podhodnotený. India dnes výrazne zaostáva v monetizácii a digitalizácii hospodárstva a takisto má zásadné medzery v daňovej štruktúre. Práve tento stav však poukazuje na veľký rozvojový potenciál.

Pomerne realisticky vyzerá očakávanie, že do konca desaťročia by India mohla predbehnúť v rebríčkoch Nemecko a Japonsko vo veľkosti ekonomiky, a tým by sa zaradila na tretie miesto medzi najväčšími ekonomikami sveta. Postupu tejto krajiny vo svetových rebríčkoch by mohol pomôcť problém Číny s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí v mestách a rastúcim počtom dodávateľských reťazcov, ktoré z krajiny odchádzajú kvôli vysokým nákladom. Čínska ekonomika nevyzerá dobre, a to napriek tomu, že dominuje v segmente expanzie elektromobilov.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti Xiaomi za posledných päť rokov

Príležitosť na rast hodnoty akcií

Ak sa pozrieme na vývoj Xiaomi, vyzerá to trochu ako na hojdačke. Firma vstúpila na burzu pred 5 rokmi a po počiatočnom poklese zažila v roku 2020 zlaté časy, kedy strojnásobila svoju hodnotu. Od úvodu roka 2021 však jej akcie klesajú. V tomto roku sú akcie zatiaľ v miernych zelených číslach na hranici približne dvoch percent.

Najväčší konkurent Samsung je ekonomicky výrazne silnejší. Svoje široké portfólio pritom neustále rozširuje, naposledy cez spoluprácu s americkou farmaceutickou spoločnosťou Pfizer v hodnote 921,38 milióna USD. Podľa dvoch dohôd platných do roku 2029 bude Samsung pre Pfizer vyrábať lieky a liečivá na liečbu rakoviny, zápalov a podporu imunológie a tiež postaví nový závod v komplexe Samsung Biologics v Južnej Kórei. Samsung má pritom podobné technologické partnerstvá aj s ďalšími farmaceutickými spoločnosťami ako Kinsale, Eli Lilly či GlaxoSmithKline.

Zdroj: Google Výkonnosť akcií spoločnosti Samsung za posledných päť rokov

Ako to v prípade vysokej konkurencie býva zvykom, spotrebitelia v Indii sa môžu tešiť na lepšiu ponuku v kamenných predajniach, inovované služby a nové produkty. Zvlášť, ak konkurenciu idú zostriť dve veľké spoločnosti Xiaomi a Samsung. Každopádne, indický trh má potenciál výrazne narásť, čo by sa mohlo pozitívne odraziť aj v budúcom vývoji hodnoty akcií oboch spomenutých firiem.

Olívia Lacenová Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.