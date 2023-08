Ľudovít Ódor listuje vo vytlačenom rozpočte, keď ho neznáma žena zozadu obleje vedrom studenej vody. Nie je to scénka zo zábavného programu, príbeh je skutočný a video z neho stále koluje po sociálnych sieťach. Je však staršieho dáta, natočili ho v roku 2014.

Ódor pôsobil v tom čase v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorú spoluzakladal a video využil ako príležitosť odkázať vláde: „Ukážem vám, aké som mal pocity, keď som prvý raz čítal rozpočet verejnej správy. Tu máte dôkaz, že váš rozpočet stojí na vode.“

Vedro s vodou malo aj ďalší význam, rok 2014 totiž patril virálnej akcii Ice Bucket Challenge. Kým aktivita smerujúca k zvýšenie povedomia o amyotrofickej laterálnej skleróze postupne ustúpila iným výzvam, snaha o zodpovedný rozpočet je každoročnou témou. Tradične nevypočutou.

Keď si Ódor nechal vyliať na hlavu vedro vody, zrejme ani len netušil, že o deväť rokov bude sám z pozície premiéra zostavovať rozpočet, hoci s obmedzenými kompetenciami a bez politického krytia. A dokonca, že situácia bude taká vážna, že ministerstvo financií napíše, že Slovensko si momentálne nemôže dovoliť vyrovnaný rozpočet.

Ešte v júli ministerstvo vypočítalo, že na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu je potrebné „zvýšiť príjmy štátu alebo znížiť výdavky o 4,8 percenta HDP.“ Takéto úspory by v praxi znamenali prepad reálneho HDP o štyri percentá, 45-tisíc ľudí by stratilo zamestnanie a reálne mzdy by klesli o 5,3 percenta. To sú vážne argumenty, ktoré sa nedajú prehliadať.