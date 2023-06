Nie je prekvapením, že úradnícka vláda nezískala parlamentnú dôveru. Jej programové vyhlásenie je aj napriek tomu dôležitým dokumentom, ktorý naznačuje, čo od kabinetu môžeme očakávať. Hoci vládne návrhy sa koncovky v podobe schválených zákonov sotva dočkajú.

V živote by mi nenapadlo, že raz napíšem podobnú vetu, ale som úprimne rád, že v novej vláde nie je ani jeden „obyčajný človek“. Označenie „byrokrati“ by mohla byť nadávka, no v krajine, kde sa miliardové reformy počítali na kalkulačke v mobile, je to príjemné osvieženie.

Navyše, intelektuálny nadhľad, s akým Ľudovít Ódor a jeho ministri odrážali populistické etudy poslancov počas schvaľovania programového vyhlásenia, môže byť satisfakciou pre každého daňovníka. No práve preto je dôležité nestratiť ostražitosť.

Úradník nemusí byť automaticky najlepším spojencom v boji proti rozšafným politikom. Byrokrati totiž majú tendenciu uprednostňovať úradnícke riešenia a za liek považovať silný štát. Po príklady nemusíme chodiť ďaleko.

Keď štát programuje

Z tejto kategórie je aj nápad vypracovať akúsi štátnu analógiu Bookingu. Nápad sa uvádza v rámci podpory cestovného ruchu. V programovom vyhlásení sa píše, že vláda vypracuje: „projektový zámer pre zavedenie digitálneho nástroja eVisitor, ktorý umožní prostredníctvom digitálnej platformy evidovať poskytovateľov všetkých ubytovacích služieb, vrátane zdieľanej ekonomiky, ako aj hostí v reálnom čase.“