ESG investovanie je stratégia, ktorá zohľadňuje environmentálne, sociálne a etické faktory pri výbere investičných príležitostí.

Investori sa na základe ESG kritérií môžu rozhodnúť, či okrem možnej ziskovosti je spoločnosť, ktorej akcie si kúpia, etická alebo sa správa udržateľne k životnému prostrediu. ESG investovanie sa stáva čoraz populárnejším. V poslednom období banky alebo finanční sprostredkovatelia čoraz viac nálepkujú investičné produkty ako ESG, teda spoločensky zodpovedné. Otázne je, akú hodnotu môže takýto produkt priniesť bežnému investorovi.

ESG (z anglického environmental, social and governance) ako pojem existuje už približne dve desaťročia a vystriedal to, čo sa predtým označovalo ako spoločensky zodpovedné investovanie. Jeho zástancovia poskytujú dva argumenty v jeho prospech. Po prvé, umožňuje zohľadniť viac faktorov ako len úzko definovanú „hodnotu pre akcionárov", čo môže investorov oslobodiť od krátkodobého prístupu (a pravdepodobne aj zachrániť planétu). Po druhé, existuje argument, že z dlhodobého hľadiska prináša viac peňazí. Spoločnosti, ktoré nedržia krok s dobou a v podnikaní neberú ohľad na spoločenskú zodpovednosť, budú z dlhodobého hľadiska dosahovať slabšie výsledky. Moderný investičný svet má za to, že označenie ESG to investorovi umožní odhaliť.

Zelené vymývanie mozgov

Takzvaný greenwashing označuje praktiky, kedy spoločnosti používajú zavádzajúce alebo nepresné informácie o svojom environmentálnom a sociálnom a etickom akcente v podnikaní s cieľom zlepšiť svoj obraz a pritiahnuť ESG investície. Do takýchto investícii sú mnohokrát zahrnuté aj firmy, ktoré sa navonok prezentujú ako udržateľné, ekologické, alebo tie, ktoré majú víziu nulového odpadu. V skutočnosti využívajú praktiky, ktoré sú v rozpore s takýmito deklaráciami. Greenwashing je stále rozšíreným problémom. Keďže sa zvyšuje tlak na firmy, aby sa správali udržateľne, a to prostredníctvom regulácie aj očakávaní zákazníkov, existuje riziko, že viaceré z nich sa budú snažiť prikrášliť svoje ekologické úsilie.

Nedávny prieskum spoločnosti McKinsey & Co. sa pýtal riadiacich pracovníkov, ktorí si myslia, že ESG zlepšuje ich finančnú výkonnosť, na dôvody, prečo ESG princípy zaviedli do praxe. Až 71 percent z nich uviedlo, že to bolo preto, lebo to udržiavalo hodnotu značky firmy alebo dobrú firemnú povesť. Ďalších 45 percent odpovedalo , že to bolo kvôli prilákaniu, udržaniu a motivácii dobrých pracovníkov, pričom respondenti zrejme mohli odpovedať na viac ako jednu otázku.

Takmer 50 percent respondentov uviedlo, že v ich činnosti v oblasti ESG je najdôležitejšie dodržiavanie predpisov a splnenie noriem v danom odvetví. Len približne štvrtina respondentov povedala, že „realizácia dlhodobých strategických investícií firmy koreluje s ESG princípmi".

Tváriť sa ekologicky