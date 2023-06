Ak chcú mať Slováci na budúcej penzii aspoň 70 percent z toho, čo zarábajú v súčasnosti v hrubom, mali by si na starobu odkladať bokom nejaké financie, prípadne ich rozumne investovať, ak nechcú na dôchodku len živoriť. Zažijú totiž finančný šok z výrazného úbytku príjmov.

Otázkou zostáva, akým spôsobom majú riešiť budúce nízke penzie malí podnikatelia či živnostníci, ktorí si platia dlhé roky len minimálne odvody. Prípadne, akú finančnú rezervu by mali mať odloženú na takéto časy. Spoliehať sa iba na štátny dôchodkový systém je veľmi krátkozraké. TREND sa preto na to spýtal odborníkov z praxe.

Marek Malina, analytik online investičnej platformy Portu

Problémom je, ak si živnostníci platia odvody z minimálneho vymeriavacieho základu a popri tom si neodkladajú žiadne peniaze na finančné zabezpečenie v starobe. Odporúčame im spočítať si svoje nevyhnutné výdavky a zhodnotiť, či ich budú mať po odchode na dôchodok z čoho uhrádzať. Ak im budú peniaze chýbať, mali by zvážiť navýšenie odvodov, dobrovoľné príspevky do II. piliera (ak ho majú) a alebo dlhodobé a pravidelné investovanie.

Platí, že II. pilier by mal byť najmä pre mladších ľudí automatickou voľbou, keďže investovanie v ňom ich nič nestojí, prerozdelia sa len odvody, ktoré i tak platia. Zvážiť je možné aj III. pilier, ten sa oplatí najmä vtedy, ak pracovníkovi prispieva aj zamestnávateľ, čo u väčšiny živnostníkov reálne nie je.

Každopádne, vytváranie finančnej rezervy by nemali odkladať a tá by mala dosiahnuť aspoň sumu na pokrytie rozdielov medzi budúcou penziou a nevyhnutnými výdavkami. Čím skôr začnú, tým lepšie. Napríklad, pri investovaní stovky eur mesačne po dobu 30 rokov môžu mať pri neutrálnom scenári a rizikovosti investície na úrovni 8/10 na účte takmer 110-tisíc eur, pri optimistickom scenári sumu blížiacu sa 300-tisíc eur.

Marek Sokol, odborný garant pre sektor úverov Universal maklérsky dom

Podnikatelia, ktorí odvádzajú minimálne odvody, majú rovnako nárok na minimálnu výšku dôchodku. V praxi to znamená, že napríklad živnostník s mesačným príjmom 1 500 eur, na ktorý bol dlhodobo zvyknutý, po dosiahnutí dôchodkového veku dostane od štátu už iba 334 eur, čo je aktuálne minimálny dôchodok. Preto je nevyhnutné, aby sa na dôchodkový vek vopred pripravili práve prostredníctvom investícií.

Vo väčšine prípadov našich klientov je očakávaným cieľom dosiahnuť minimálne rovnaký stav, na aký boli doposiaľ zvyknutí. To znamená, že je potrebné vyplniť chýbajúcich približne 1 200 eur. Pokiaľ by takýto živnostník mesačne odkladal sumu 140 eur po dobu 35 rokov, dokázal by vyplniť chýbajúcu časť jeho príjmu, ktorá by mu bola vyplácaná v čase dôchodku až 20 rokov.