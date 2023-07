Slováci obľubujúci investovanie do virtuálnych mien sa môžu tešiť. Daňovo-odvodová záťaž sa pri nich od roku 2024 zníži. Národná rada SR schválila pred pár dňami návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza viacero noviniek.

Daňové zaťaženie fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa bude po novom riadiť tzv. „časovým testom“. Ak virtuálnu menu investori predajú až po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia, príjem z tejto transakcie bude zdaňovaný zníženou sadzbou dane vo výške 7 percent.

Pokiaľ ju predajú skôr, príjmy z tejto transakcie budú zahrnuté do základu dane a zdaňované podľa bežných pravidiel. Po novom sa nebudú zdaňovať platby kryptomenami do výšky 2 400 eur ročne. Ministerstvo financií vyčíslilo finančný vplyv novely na zhruba 30 miliónov eur ročne. Čo to prinesie do praxe?

Zmeny v legislatíve

Na trhu je aktuálne viac ako dvadsaťšesťtisíc rôznych kryptomien. Ktorá z nich bude na konci dňa úspešná o päť či desať rokov, je nateraz otázne. Radosť z dobrého zisku pri virtuálnych menách však doteraz mnohým Slovákom „kazila“ nemalá povinnosť, ktorá sa im celkový výnos znížila až o 33 až 39 percent, kvôli daniam a zdravotnému odvodu.

Fyzická osoba (nepodnikateľ) platila daň 19 percent alebo 25 percent (v závislosti od ročného príjmu) a k tomu v oboch prípadoch zaplatila ešte zdravotný odvod 14 percent. Ak si to spočítame, tak zdanenie príjmu fyzickej osoby z kryptomeny Slovákom prakticky zhltlo viac ako tretinu zisku. Odborníci z praxe uvádzali, že vysoké dane na tuzemskom trhu môžu spôsobiť odliv majiteľov kryptomien na decentralizované burzy, prípadne do iných krajín.

Návrh schválenej novely zákona o dani z príjmov mal významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, aj v rámci dlhodobého investičného sporenia a budúceho celoeurópskeho dôchodkového sporenia. „Súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov a kryptomien je v rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok,“ konštatuje pre TREND Július Činčala, partner daňovo poradenskej skupiny Kreston Slovakia.

Pravdou je, že po znížení daní z príjmov z kryptomien volali nadšenci kryptomien aj podnikateľské kruhy už dlhý čas. Aktuálne daňovo-odvodové zaťaženie príjmov z predaja kryptomeny u fyzických osôb je jedno z najvyšších v rámci Európskej únie, potvrdzuje pre TREND Vladimíra Mačuhová, daňová poradkyňa spoločnosti Highgate Law & Tax.

„Preto je novela vrelo vítaná u investorov aj podnikateľov. Prináša impulz podpory a oživenia tohto odvetvia na Slovensku. Treba podotknúť, že sme len na začiatku cesty. Oblasť kryptoaktív a na ňu nadväzujúce metaverzum (pozn. redakcie – prepojená sieť virtuálnych svetov) a Web 3.0, sa vyvíjajú veľmi rýchlo,“ objasňuje daňová poradkyňa.

Trh zmeny víta, ale s otáznikom

Nižšia daňová sadzba a zrušenie zdravotných odvodov je na jednej strane pre investorov pozitívna správa, zamýšľa sa Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ spoločnosti Partners Investments.

„Na druhej si nemyslím, že motivácia do takýchto nástrojov by malo byť v záujme štátu. Na trhu sú k dispozícii široko diverzifikované investičné nástroje, vhodnejšie pre bežných retailových investorov na zhodnocovanie ich úspor a budovanie aktív napríklad na dôchodok,“ objasňuje pre TREND.

Obchodovanie s kryptomenami nie je totiž vhodné pre bežných investorov. Extrémne výkyvy hodnôt kryptomien nesú so sebou vysoké riziká. Regulácia by do tohto segmentu podľa neho priniesla väčšiu dôveru a bezpečnosť. V opačnom prípade to bude nástroj na špekulatívne investovanie, skôr v rovine lotérie.

K novelizácii zákona dávala kritické pripomienky napríklad Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). „Naše výhrady k predkladanému návrhu, ktorý sa, mimochodom, neustále do poslednej chvíle opakovane menil, smerovali najmä k zavedeniu možnosti časového testu, teda oslobodenia od zdanenia aj pri tzv. privátnych emisiách, respektíve pri investíciách, ktoré sú úplne mimo retailového investovania,“ konštatuje pre TREND riaditeľ AOCP Róbert Kopál.

Schválená novela podľa neho umožňuje úplne sa vyhnúť zdaneniu akéhokoľvek zisku, napríklad pri investovaní do privátnych emisií akcií alebo dlhopisov. „V praxi by to mohlo viesť k výrazným únikom daňových príjmov štátu, ale aj k ich využívaniu ako efektívneho nástroja napríklad na pranie špinavých peňazí. Je otázkou, či si zákonodarca takéto riziko neuvedomil, alebo to bolo jeho zámerom,“ dodáva R. Kopál.

Priznáva, že k virtuálnym menám a „investovaniu“ do nich má veľmi rezervovaný postoj, najmä z dôvodov netransparentnosti a extrémne vysokým rizikám. „Nákup kryptomien považujem skôr za gambling a hazard než za investovanie. Bežným občanom, tzv. retailovým investorom, odporúčam peniaze vkladať do investičných nástrojov, ktoré sú osvedčené a ďaleko lepšie regulované. Napríklad ide o akcie, dlhopisy a podielové listy prípadne ETF fondy,“ podotýka riaditeľ AOCP.

Ďaleko k štandardu krajín EÚ

Isté regulácie v rámci digitálnych mien už v európskom priestore niekoľko rokov existujú, no tie nehovoria o spoločných pravidlách, a tak si každý štát zatiaľ definuje kryptomeny vo svojej legislatíve rozdielne. Na Slovensku je pozitívom, že máme úpravu zdaňovania v zákone o dani z príjmov. Avšak, na rozdiel od štandardu v Európskej únii, neexistujú takmer žiadne metodické usmernenia.

„Myslím, že existuje pomerne veľa oblastí, ktoré bude potrebné v praxi riešiť detailne aj metodickými usmerneniami zo strany finančnej správy, od spôsobu oceňovania kryptomien a prepočtu na eurá, cez zdaňovanie mzdy vyplatenej v kryptomene až napríklad po zdaňovanie prímov z Defi (z angl. Decentralized Finance) a reguláciu DAO (z angl. Decentralized Autonomous Organization),“ konštatuje V. Mačuhová.

Okrem kryptomien existujú podľa nej aj iné kategórie kryptoaktív, napríklad populárne NFT tokeny (jednotky dát, ktoré fungujú na digitálnej databáze blockchain), gaming tokeny, finančné tokeny, ktoré u nás daňové zákony a pokyny zatiaľ ignorujú.

„Samostatnou kapitolou vyžadujúcou pozornosť sú účtovné predpisy, ktoré je možné považovať v súčasnosti za už nedostačujúce pre inovatívne ekonomické aktivity v oblasti kryptoaktív. Napríklad, pokiaľ ide o používanie stablecoinov a iných kryptomien pri úhradách. Taktiež sa problematika kryptoaktív rieši v oblasti dane z pridanej hodnoty, kde evidujeme iniciatívy hlavne na úrovni inštitúcií Európskej únie,“ dodáva daňová poradkyňa.

Ďalším z problémov na trhu je tiež nejednoznačnosť regulácie virtuálnych mien. Zatiaľ čo niektoré krajiny už prijali jasné smernice a pravidlá pre zdaňovanie a reguláciu virtuálnych mien, Slovensko stále bojuje s určením správneho prístupu, pridáva názor J. Činčala. „Táto neistota spôsobuje problémy investorom, keďže nevedia presne, ako budú ich transakcie zdanené a aké povinnosti budú mať voči štátu,“ spresňuje.