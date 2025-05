Keď prichádzajú ťažké ekonomické časy, luxusné statky sú prvé, ktoré spotrebitelia škrtajú zo svojich nákupných zoznamov. Kúpa nového auta na úver môže byť rizikom, keď sú ceny a úrokové sadzby stále vysoké a vyhliadky na udržanie pracovného miesta horšie než počas minulých rokov. Trumpove clá ceny vozidiel pravdepodobne neznížia, skôr naopak.

Predaje nových vozidiel medziročne klesajú na Slovensku, v EÚ aj v USA. V USA sa to už týka aj ojazdených vozidiel. Spotrebitelia majú jasné priority. Nebudú kupovať nové auto, udržia v chode tie, ktoré už majú. Na to však budú potrebovať zásobu náhradných dielov a dobré dielne. Americká burza poskytuje príležitosť, ako na tomto trende zarobiť.

Zatiaľ čo hlavný americký index S&P 500 je po prvom májovom týždni od začiatku roka v strate približne šesť percent, najväčšie automobilky s výnimkou Fordu sú v ešte väčšej strate. Strácajú aj nezávislí predajcovia ako Lithia Motors (-17 percent) či predajcovia ojazdených vozidiel ako CarMax (-19 percent). Niektorí predajcovia sa držia nad vodou, príkladom je AutoNation (od začiatku roka v zisku 4 percentá), ktorý je v cenovej politike tvrdý a udržuje si ziskovosť.

Náhradné diely a diagnostika ako zlatá baňa

Oveľa lepšie výsledky však zaznamenávajú predajne náhradných dielov, ktoré už teraz čelia silnému dopytu zo strany motoristov. Najväčšia sieť predajcov O’Reilly Automotive zaznamenala rast tržieb v prvom kvartáli o 10,8 percenta.

Pozitívne prekvapenia majú investori radi a akcie spoločnosti od začiatku roka rastú o takmer sedemnásť percent. Takýto výsledok teraz nedokážu ponúknuť ani technologické spoločnosti. To isté platí pre najväčšiu sieť predajcov (tentoraz podľa podielu na trhu) AutoZone. Obe spoločnosti patria medzi desať percent najrýchlejšie rastúcich firiem v indexe S&P 500.

Fundamenty majú predajcovia náhradných dielov aktuálne výborné. Motorista, ktorý by chcel kúpiť hoci aj ojazdené vozidlo, platí priemerný úrok 11,4 percenta. Spôsobil to nárast výnosov dlhopisov aj rast rizikovej prirážky, keďže čoraz viac dlžníkov mešká so splátkami. Ešte pred rokom sa pritom priemerne platilo 8,1 percenta.

Priemerný vek áut stúpa

Ďalším faktorom je stúpajúci priemerný vek automobilov v USA. V roku 2024 dosiahol 12,6 roka, čo je nový rekord. Posledných sedem rokov rastie priemerný vek automobilov v USA bez prerušenia. Okrem toho tie, do ktorých sa kupuje najviac dielov a ktoré sú pre predajcov dielov kľúčové (vo veku štyri až jedenásť rokov), majú na cestách podiel až 41,4 percenta, čo je výrazný nárast oproti roku 2019 (37 percent).

Moderné vozidlá, aj tie, ktoré majú viac ako desať rokov, majú v sebe viac elektronických a komplexných súčiastok než kedysi. Či už ide o senzory, elektrické systémy či súčiastky riadené softvérom. Motoristi si tieto komponenty väčšinou nevymenia sami, musia sa obrátiť na skúseného mechanika. Ten potrebuje okrem znalostí a náradia aj kvalitné diagnostické nástroje. Tie si opäť objedná v predajni náhradných dielov.

Premávka je po pandémii už dávno obnovená a prichádza letná sezóna. Bude sa jazdiť viac kilometrov a servisy budú mať veľa objednávok. Ak sa tieto jednotlivé diely spočítajú dohromady, pre investorov sa črtá zaujímavá príležitosť.