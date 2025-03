Na pozadí súčasného prepadu amerických akciových trhov sa deje niečo nezvyčajné. Vládne dlhopisy USA nedokážu vyrovnávať straty na Wall Street. To nie je dobré znamenie, konštatuje Financial Times. Štátne dlhopisy zvyčajne fungujú ako protipól akcií – keď akcie padajú, investori sa uchyľujú k bezpečným aktívam, ako sú dlhopisy. Tento mechanizmus pomáhal diverzifikovaným portfóliám celé desaťročia.

V súčasnej turbulencii na trhu rovnováha nefunguje. Americké akcie v marci stratili päť percent a stále sme len v polovici mesiaca. Od polovice februára klesli o osem percent. Ceny dlhopisov sa v priebehu roka mierne zvýšili, ale nie dramaticky. Kľúčové 10-ročné americké vládne dlhopisy sú v podstate na rovnakej úrovni ako na konci minulého mesiaca.

To naznačuje, že nejde o problém v ekonomike, ale o šok investorov. A to je ťažšie napraviť. „Práve teraz predávame americké aktíva,“ povedal investičný riaditeľ švajčiarskej banky Lombard Odier Michael Strobaek. „Prechádzame údolím bolesti.“ Ešte začiatkom roka bol M. Strobaek presvedčený o americkej výnimočnosti a odporúčal držať americké akcie.

Zmenu jeho pohľadu nespôsobili ekonomické dáta, ale séria politických udalostí – prejav amerického viceprezidenta JD Vancea na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, Trumpovo nezdvorilé zaobchádzanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zavádzanie ciel na dovoz z Mexika a Kanady. „Je absolútne jasné, že na túto agendu idú s kladivom,“ povedal M. Strobaek, ktorý teraz presúva pozornosť z akcií do dlhopisov a hotovosti.

Wall Street pôvodne očakávala, že pod vedením prezidenta Donalda Trumpa nastane priaznivé prostredie pre podnikanie. Namiesto toho trh zažíva volatilitu v dôsledku ciel, úsporných opatrení a ekonomickej neistoty. Analytici si postupne uvedomujú, že očakávania ohľadom Trumpovej politiky sa nezhodujú s realitou, uvádza Fortune.

Priepasť medzi očakávaniami a realitou je podľa vedúceho investičnej stratégie pre USA v JPMorgan Private Bank Jakea Manoukiana hlavnou príčinou problémov na Wall Street. „Prvých 50 dní Trumpovej vlády je takmer opakom toho, čo sa očakávalo v novembri, decembri a januári,“ uviedol. „V tom čase sa index S&P 500 obchodoval na úrovni 22-násobku očakávaných ziskov, pričom v sebe zahŕňal veľké nadšenie z rastu firemných ziskov a reštartu kapitálových trhov.“

Napriek poklesu niektorí investori vnímajú situáciu ako príležitosť. Generálny riaditeľ BlackRock Larry Fink napríklad tvrdí, že aktuálne trhové podmienky ponúkajú šancu nakupovať akcie za nižšie ceny.

Minister financií Scott Bessent bagatelizoval vplyv „malej volatility“ na akciových trhoch. Biely dom tvrdí, že ide o krátkodobú bolesť pre dlhodobý zisk. Aj keby administratíva chcela vyvinúť tlak na Fed, aby znížil sadzby, investori by to vnímali ako politický zásah do nezávislosti centrálnej banky, čo by situáciu pravdepodobne ešte zhoršilo.