Nízke úrokové sadzby neznamenajú vždy slabé zisky. Slovenské banky pred pár rokmi dokázali slušne zarobiť aj počas kvantitatívneho uvoľňovania. Pomohol im predaj väčšieho množstva hypoték. V dnešných časoch reálneho poklesu zárobkov väčšiny zamestnancov ide o neudržateľný obchodný model. Lenže finančné domy v súčasnosti vo veľkom zarábajú na zvýšení mesačných splátok po skončení fixácie úrokovej sadzby. V závislosti od výšky úveru len pri jednej domácnosti ide o nárast v desiatkach až stovkách eur.

No aj tento biznis model bude nebude trvať večne. Éra prudkého zvyšovania úrokových sadzieb sa pomaly chýli ku koncu. „Naša prognóza počíta ešte s dvomi 25-bodovými zvýšeniami základných sadzieb Európskej centrálnej banky v júli a septembri (v auguste ECB nezasadá). To by pri refinančnej sadzbe znamenalo vrchol na úrovni 4,5 percenta a pri depozitnej na 4 percentách,“ hovorí analytik VÚB banky Michal Lehuta. Ukončenie cyklu zdražovania pôžičiek banky postupne pripraví o možnosť jednoduchého zárobku na čoraz vyšších splátkach hypoték. Navyše, úroky budú o rok až dva s veľkou pravdepodobnosťou na nižších úrovniach ako dnes. Z tohto dôvodu hypotéky potiahnu zisky bánk smerom nahor ešte tento, maximálne budúci rok. V prípade príchodu tvrdej recesie môže prísť koniec éry vysokých zárobkov na predaji úverov na bývanie nečakane skoro.

Nástup éry termínovaných vkladov

Finančné domy sa už obzerajú po nových možnostiach ako zarobiť veľké peniaze. „Situácia na trhu nám naďalej umožňuje výraznejšie úročiť vklady našich klientov. A ako sme predpokladali, úroky na vkladoch budú rásť rýchlejšie ako pri hypotékach. Pre klientov je to dobrá správa, pretože úver na bývanie má možno štvrtina bankových klientov, vklady, aspoň na bežnom účte, majú všetci,“ hovorí Juraj Barta, člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za retailové bankovníctvo.

Najväčšia domáca banka zvykne určovať trend. Sadzby navyše zdvihla už druhý mesiac za sebou a na to bude musieť reagovať konkurencia. Priemerná sadzba vkladov slovenských domácností s dobou splatnosti do jedného roka od januára do mája 2023 stúpla z 2,13 na 2,84 percenta. Pri takom tempe zvyšovania a zároveň s ohľadom na očakávaný rast sadzieb ECB bude hranica troch percent s veľkou pravdepodobnosťou prekonaná už počas leta.

Na čom vlastne zarobia