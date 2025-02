Minister financií Ladislav Kamenický a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniel Bytčánek na tlačovej konferencii vyhlásili, že cieľom štátnych dlhopisov nie je len diverzifikovať svoje zdroje financovania a zapojiť občanov do financovania štátu, ale aj „naučiť Slovákov investovať“.

Investovanie ale neznamená len bezpečné uloženie peňazí na štátny dlhopis s garantovaným výnosom. Znamená to aj pochopenie rizika, diverzifikácie a dlhodobého zhodnocovania majetku – čo sú oblasti, ktorým sa štát systematicky nevenuje.

Ak vláda argumentuje, že investovaním do štátnych dlhopisov ľudia podporia Slovensko, je to len polovičná pravda. Ak by štát chcel, aby Slováci podporovali slovenskú ekonomiku, musel by najskôr vytvoriť funkčný kapitálový trh.

Stratené dekády pre slovenských sporiteľov

Slovenská investičná kultúra už roky zaostáva a štát na tom nesie značnú zodpovednosť. Stačí si pripomenúť zásahy prvej vlády Roberta Fica do druhého dôchodkového piliera, keď boli sporitelia presunutí z akciových fondov do garantovaných dlhopisových fondov. Ak by napríklad bežný občan v tom čase investoval do globálne diverzifikovaných akciových indexov, jeho výnosy by boli násobne vyššie.

Pre ilustráciu, ak by si Slovák posledných 20 rokov každý mesiac odkladal 50 eur do široko diverzifikovaného indexového fondu (napr. MSCI World), pri priemernom ročnom výnose sedem percent by mal dnes viac než 26 -tisíc eur. Pri investovaní do štátnych dlhopisov by mal sotva tretinu tejto sumy.

Dlhodobé dáta sú neúprosné. Pasívne investovanie do akciových indexov, najmä formou ETF fondov, je osvedčenou cestou k bohatstvu. No slovenská vláda namiesto toho, aby podporovala tento prístup, ponúka občanom investičné nástroje, ktoré sú v podstate len mierne lepšou alternatívou k termínovaným vkladom v bankách.

Finančné vzdelávanie? Chýba úplne

Je paradoxné, že štát sa snaží „učiť Slovákov investovať“ prostredníctvom dlhopisov, pričom dlhodobo zanedbáva akúkoľvek serióznu finančnú výchovu. Na školách sa investovanie vyučuje minimálne, ak vôbec. Väčšina ľudí nevie, ako funguje zložené úročenie, aké sú historické výnosy akciových trhov alebo prečo je diverzifikácia dôležitá.

Ak by štát skutočne chcel Slovákov naučiť investovať, propagoval by skôr investície do indexových fondov. Bratislavská burza cenných papierov je v porovnaní s tou pražskou prakticky mŕtva – ak by Slováci mali investovať do domácej ekonomiky, prečo sa nehovorí o podpore slovenskej burzy a jej oživení?

Kto na tomto produkte zarobí

Aj keď sa štátne dlhopisy prezentujú ako „bezpečná“ investícia, v skutočnosti sú výhodné predovšetkým pre štát. Ten si týmto spôsobom požičiava peniaze od občanov za úroky, ktoré sú síce vyššie než tie, za ktoré by si vedel požičať na finančných trhoch, no rozdiel od zahraničných investorov sú občania omnoho stálejší. Banky si takisto prídu na svoje, keďže štát im preplatí náklady spojené s distribúciou dlhopisov.

A kto na tom prerobí? Bežní Slováci, ktorí si neporovnajú alternatívne možnosti investovania. Ak si človek odloží tisíc eur do štátneho dlhopisu na štyri roky, zarobí 132 eur. Ak by rovnaké peniaze vložil do indexového ETF fondu, pri historickom priemere sedem percent ročne by mohol mať viac než dvojnásobok výnosu.

Štátny dlhopis nie je investícia v pravom zmysle slova – je to len požičanie peňazí štátu za pevne stanovený úrok. Oproti reálnym investičným aktívam, ako sú akcie či ETF fondy, majú dlhopisy obmedzený potenciál rastu. Minister financií Ladislav Kamenický hovorí, že „cieľom emisie je, aby si Slováci investovanie skúsili“ – ale čo si skutočne vyskúšajú? Len to, že požičajú peniaze štátu na fixný úrok, ktorý ani nemusí pokryť infláciu.

Ak by štát chcel podporiť investovanie, mohol by zjednodušiť prístup k nízkonákladovým indexovým fondom, podporiť finančné vzdelávanie alebo motivovať ľudí investovať do slovenských firiem. Kým však Bratislavská burza cenných papierov spí ako Šípková Ruženka, zdá sa, že štát nemá záujem, aby Slováci investovali rozumne. Namiesto toho ponúka riešenie, ktoré je len zdanlivo výhodné, no v skutočnosti ochudobňuje bežných ľudí o potenciálny výnos. V konečnom dôsledku na to doplatia práve tí, ktorých má vláda chrániť.