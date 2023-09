Štát čoskoro uvidí, ktorá banka na Slovensku komu vedie účet či prenajíma bezpečnostnú schránku. Ministerstvo financií (MF) SR totiž nedávno predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky k centrálnemu registru účtov (CRÚ). Platiť by mala už od októbra.

Má zadefinovať podrobnosti o zasielaní údajov do CRÚ, o prideľovaní a používaní jedinečného identifikátora aj o náležitostiach pri prešetrovaní podozrení z neoprávneného nakladania s informáciami z neho. Plné sfunkčnenie registra bude prebiehať postupne. Čo to reálne prinesie v praxi?

Vyhláška určí podrobnosti

Povinnosť pre rezort financií vyplýva zo zákona o centrálnom registri účtov (č. 123/2022 Z. z), ktorý nadobudol účinnosť v máji 2022 a naň nadväzuje avizovaná pripravovaná vyhláška. Ešte koncom roka 2022 vláda rozhodla, že dané ministerstvo CRÚ vyvinie, bude prevádzkovať a spravovať.

„Vyhláška určuje podrobnosti o zasielaní údajov do registra tak, aby sa povinné osoby, najmä banky, mohli začať na to pripravovať. Od nadobudnutia účinnosti vyhlášky budú mať na to šesť mesiacov,“ uviedla pre TREND hovorkyňa rezortu Michaela Lovásová.

Podobné registre sú zavedené vo všetkých členských štátoch Európskej únie, takže Slovensko v tomto nie je výnimkou. CRÚ nezavádza žiadne nové právomoci existujúcim orgánom – len podľa rezortu financií zefektívňuje prácu vybraných zložiek štátu, respektíve má zefektívniť komunikáciu medzi bankami a zložkami štátu, ktoré majú už v súčasnosti právo prelomiť bankové tajomstvo. Z európskeho pohľadu možno CRÚ zaradiť medzi základné prvky európskych opatrení na boj proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí.

To, čo vidí štát ako pokrok do budúcnosti, však vidí odborník z praxe inak. Zámer CRÚ by mal prispieť k tomu, aby boli platby transparentnejšie, zamýšľa sa Matej Dobiš, výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas.