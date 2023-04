Ch. Palihapitiya bol v predošlých troch rokoch aktívny pri zakladaní a vstupe viacerých firiem na burzu formou takzvaných SPAC (Special Purpose Acquisition Company). SPAC spoločnosť je špeciálne vytvorená na to, aby kúpila inú firmu, a tým ju „vyslala na burzu“. Keď SPAC nájde fungujúci podnik, s ktorým sa zlúči, podlieha oveľa menšej regulačnej kontrole ako spoločnosť, ktorá predáva akcie prostredníctvom tradičného verejného kótovania.

Nadšený investor a inovátor, samozvaný Warren Buffett novej generácie vstupov na burzu formou SPAC, prišiel do Silicon Valley po prasknutí bubliny dot-com. V roku 2007 nastúpil do Facebooku, kde riadil vývoj nových platforiem. V čase, keď po štyroch rokoch odchádzal, mal majetok v hodnote stoviek miliónov dolárov. Časť z neho vložil do spoločnosti Social Capital, firmy rizikového kapitálu, ktorú spoluzakladal v roku 2011.

Ch. Palihapitiyu je mnohí investori zatracujú s tým, že jeho akvizičné účelové spájania s malými technologickými firmami sú veľké nezmysly s malou podstatou. Iní však neodolali a do jeho novovytvorených firiem naliali stovky miliónov dolárov. Známy je jeho výrok, keď hovoril o vybudovaní 26 spoločností, každej na jedno písmeno abecedy. Mnohé z nich, ktoré zriadil a uviedol na burzu, je teraz buď zlikvidovaných alebo sa ich akcie masívne prepadli.

Takýto druh firiem sa pred dekádou považoval skôr za pochybný. Priazeň kapitálu získali až v roku 2016, keď ich privátne spoločnosti akceptovali ako jednoduchší spôsob, ako sa dostať na burzu. Do roku 2020 sa stali legitímnou alternatívnou cestou na verejné trhy najmä po tom, čo ich pre vstup na burzu využili spoločnosti DraftKings, Hostess Brands a ďalšie známe mená.

Zapojenie celebrít zo showbiznisu či spojenie s ikonickým podnikateľom a vizionárom Richardom Bransonom dodalo SPAC-om dodatočnú iskru. Pre porovnanie, v roku 2007 získalo 66 akvizičných SPAC spojení na trhu 12 miliárd dolárov. V roku 2021, kedy bolo pre takéto vysoko rizikové investície na Wall Street ešte svetlé obdobie, dokázalo 613 SPAC-ov získať od investorov 163 miliárd dolárov. Podľa spoločnosti Dealogic hlavné banky na Wall Street získali v roku 2021 na poplatkoch za uvedenie týchto foriem spoločností na burzu viac ako štyri miliardy dolárov.

Počkal si na správnu chvíľu