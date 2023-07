Zmeňte obchodné podmienky so spätnou splatnosťou, odložte nám platbu alebo poskytnite zľavu z ceny. Takéto požiadavky sa najnovšie v praxi vynárajú medzi podnikateľmi. Ukázal to aktuálny prieskum European Payment Report (EPR) 2023, realizovaný spoločnosťou Intrum. A odhalil viacero aktuálnych problémov v tejto oblasti.

Polovica slovenských firiem tvrdí, že je pre nich čoraz ťažšie dosiahnuť vzájomne výhodné platobné podmienky so zákazníkmi, ale aj dodávateľmi. V praxi sa to ukazuje v podobe zdĺhavých rokovaní a nedodržiavania lehôt splatnosti. Je to približne na úrovni európskeho priemeru (53 percent).

Asi polovica spoločností bola nútená akceptovať dlhšie lehoty splatnosti, ako im vyhovuje, pretože nechceli poškodiť svoje vzťahy so zákazníkmi alebo sa ich takto snažili podporiť, aby sa títo vyhli riziku bankrotu.

Viac ako polovica chce odklad

Znepokojivejšie však je, že na Slovensku až 61 percent respondentov potvrdilo nárast počtu zákazníkov, ktorí žiadajú o odloženie vystavenia faktúry. To je spolu s Estónskom najviac spomedzi všetkých 29 sledovaných európskych krajín, európsky priemer je 54 percent.

Prieskum odhalil aj to, že sa čoraz častejšie vynárajú požiadavky na zmenu kľúčových prvkov zmluvy, a to so spätnou platnosťou, odloženie platby alebo poskytnutie dodatočnej zľavy z ceny. Uvádza to 42 percent slovenských firiem.