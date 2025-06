Wise plánuje uviesť nové akcie na burze v New Yorku. Momentálne sa už obchodujú aj na Londýnskej burze cenných papierov, z ktorej sa po ale stane iba sekundárne miesto kótovania. To primárne sa presunie do Spojených štátov. „Vieme, ako to zvyčajne dopadne. Deväť desatín obchodovania s akciami sa väčšinou presúva na primárnu burzu,“ zdôraznil Nils Pratley, finančný editor denníka The Guardian.

Rozhodnutie Wise je ďalším dôkazom toho, že nízke ocenenia a slabá likvidita na londýnskom kapitálovom trhu tlačia firmy, aby sa registrovali inde. V posledných rokoch sa rozhodli zmeniť primárne miesto kótovania z Londýna na USA spoločnosti v hodnote približne sto miliárd dolárov.

Wise prahne po indexoch

Wise uviedol, že prechod na newyorskú burzu umožní inštitucionálnym aj retailovým investorom v USA nakupovať jeho akcie, keďže mnohí z nich tú možnosť v súčasnosti nemajú. Krok by mal zvýšiť likviditu akcií firmy, čo súčasným akcionárom poskytne „väčšiu flexibilitu a príležitosť na nákup a držanie akcií“, uviedla spoločnosť.

„Veríme, že pridanie primárneho kótovania v Spojených štátoch nám pomôže urýchliť plnenie našej misie a prinesie Wise a jeho vlastníkom výrazné strategické a kapitálové výhody,“ uviedol spoluzakladateľ a generálny riaditeľ firmy Kristo Käärmann. Z hľadiska portfólia firmy sú podľa neho Spojené štáty pre Wise tou najväčšou trhovou príležitosťou na svete.

Akcie spoločnosti po týchto správach vzrástli v Európe o 5,8 percenta na 13,6 eura. Od začiatku roka si polepšili o 2,25 percenta. „Vzhľadom na vyššiu likviditu a viditeľnosť, ktoré registrácia na newyorskej burze prinesie, očakávame pozitívne reakcie,“ uviedol analytik Morgan Stanley Adam Wood.

Predstavenstvo Wise sa zaoberalo možnosťami prechodu do USA od chvíle, čo britský regulátor v roku 2024 zaviedol nové pravidlá. Akcie firmy podľa nich prešli do novej kategórie, čo im znemožnilo zaradenie do indexu FTSE 100. To znamená, že firma prichádzala o záujem investorov, ktorí tento benchmark sledujú. Wise preto dúfa, že mu registrácia v USA otvorí brány do hlavných amerických indexov vrátane S&P 500, čo by malo zvýšiť likviditu jeho akcií a aj dopyt po nich.

Zmena ale nie je úplne bez rizík. Na newyorskej burze bude firma v porovnaní s gigantmi ako Nvidia len malou rybou v obrovskom technologickom rybníku. Zakladateľ Kristo Käärmann je ale pripravený toto riziko podstúpiť, aby v mene rastu získal väčšiu viditeľnosť v Spojených štátoch.

Loď sa potápa

Wise sa zaradila medzi ďalšie spoločnosti, ktoré v posledných rokoch presunuli svoje primárne kótovanie do USA. Londýn tento trend eviduje a snaží sa udržať si verejne obchodované firmy. Tie však v spojitosti čoraz viac láka americká vidina lepšieho prístupu k investorom a globálnym trhom, ako aj vyššie ocenenia.

Londýn je stále považovaný za finančné centrum európskeho regiónu. V posledných rokoch ale miestna burza zaznamenala prudký pokles záujmu. V roku 2024 tu akcie kótovalo iba 17 nových firiem. Až 88 ju opustilo alebo presunulo primárne kótovanie inde. Hoci časť tohto poklesu možno pripísať s pandémiou súvisiacim výkyvom, firmy ako dôvod často uvádzajú práve spomínanú nízku likviditu a regulačné problémy. Celková trhová kapitalizácia londýnskeho trhu aktuálne predstavuje 3,5 bilióna dolárov.

Skupina London Stock Exchange Group — vlastník samotnej burzy — argumentuje, že presun do USA nie je zárukou úspechu. Podľa jej údajov zaznamenali spoločnosti, ktoré tak urobili, pokles cien akcií v priemere až o 80 percent.