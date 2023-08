Fakt, že slnečná energia nie je na trhu úplnou novinkou, ešte neznamená, že sa v nej spotrebitelia vyznajú. Predsa len ide o prvú generáciu, ktorá takéto zariadenia nakupuje, a tak sa nemožno čudovať, že sa v rámci nákupu dopúšťa chýb. Jednou z nich je podľa skúseností zakladateľa Národného energetického projektu PhDr. Mareka Bednárika neoverenie technického zázemia zhotoviteľa. To spôsobuje, že klientom pri poruchách alebo výpadkoch chýba servis, pretože zhotoviteľ na to nemá kapacity alebo dokonca už neexistuje.

Ako sa za posledné roky zmenil trh s obnoviteľnými zdrojmi energie?

Išlo o turbulentné obdobie, ktoré prinieslo najväčšiu zmenu v podobe takzvanej virtuálnej batérie. Fotovoltika už totiž na trhu niekoľko rokov bola, ale ponúkala len úložisko do fyzických bateriek. Táto varianta nebola príliš dostupná z ekonomického hľadiska a našla si len úzku skupinu klientov. Dostupnejšie riešenie získali až príchodom tejto novinky koncom roka 2020. Dovolila im uložiť si prebytky vyrobenej elektriny k dodávateľovi a neskôr ich čerpať, najmä počas večerov a nocí, keď zariadenie energiu nevyrába. Klienti si dokonca na základe tejto služby dokázali preniesť energetické prebytky z leta do zimy. Skvelé skúsenosti v tejto oblasti máme so spoločnosťou Greenlogy, ktorá ponúka našim zákazníkom v porovnaní s ich bežnými klientmi oveľa väčšie výhody.

Dá sa povedať, že táto zmena prišla ruka v ruke s ostatnými spoločenskými udalosťami súčasnosti?

Medzi faktory, ktoré prispeli k zmenám na trhu s fotovoltikou, zaraďujem hlavne minuloročné zvyšovanie cien energií. Dosahovali maximá dokonca na úrovni tisíc eur za megawatt. To sa odzrkadlilo v trhovom správaní, takže ľudia začali mať o riešenie tejto situácie obrovský záujem. Treba však vziať do úvahy, že tam pracoval aj strach. Kombinácia týchto faktorov spôsobila, že v minulom roku mali spotrebitelia obrovský záujem o fotovoltiku.

Nastali aj iné zmeny v správaní spotrebiteľov?

Za dlhé roky podnikania pozorujem, že slovenskí spotrebitelia sú celkovo skôr konzervatívni. V praxi to znamená, že do nových projektov či technológií sa púšťajú veľmi opatrne. Samozrejme, česť výnimkám. Sú ľudia, ktorí majú novinky radi a zaujímajú sa o ne, ale celkovo je priemer slovenských spotrebiteľov tradične zameraný a svojho času sa fotovoltike dosť bránil. Veľký záujem spustil až minuloročný nárast cien energií, vďaka ktorému si spotrebitelia začali uvedomovať potrebu alternatívnych zdrojov energií.

Je konkurencia silnejšia?

Samozrejme. Nárast dopytu vplýva na trh, na ktorom vznikajú nové firmy. Ak si všimnete, tak pomaly v každej dedine nájdete dvoch či troch predajcov fotovoltiky. Veľa spoločností, ktoré sa zaujímali o elektroinštaláciu ako takú, preto do svojho portfólia pre veľký záujem zaradilo práve tieto zariadenia.

Znamená to, že sú dnes zákazníci náročnejší?

Ako sa to vezme, na jednej strane majú široký výber, na druhej nie sú dosť informovaní. V konečnom dôsledku nevedia, čo majú uprednostňovať. Ak si klient ide kúpiť auto, tak má určitú predstavu o značkách, výkone či výbave a vie ich porovnať. V oblasti fotovoltiky to tak nie je. Jednotlivé značky klientovi nič nehovoria, a tak viac či menej porovnáva najmä cenu.

Stáva sa, že prídete ku klientovi a ten už má na stole ďalších päť ponúk?

Áno. Z tejto stránky tu existuje tlak na klienta zo strany zhotoviteľov, ktorých si vyberá buď podľa spomínanej ceny, alebo podľa známostí. Hľadá totiž určitú formu dôvery. Nie je teda bežná vec, že si klient overí, ako dlho je firma na trhu alebo či má nejaké referencie.

Je dôležité, aby mal klient zabezpečený servis a hlavne firemného technika vo svojom regióne Marek Bednárik

Aká je najväčšia chyba spotrebiteľov pri výbere zhotoviteľa fotovoltiky?

Pre spomínanú nevedomosť si v konečnom dôsledku vyberajú podľa ceny, čo má vo finále vplyv na kvalitu inštalácie a funkčnosti. Potvrdzuje nám to naša prax, v rámci ktorej nám volajú klienti so žiadosťami o servis fotovoltiky, pretože firma, ktorá ju montovala, im už nedvíha telefón. Veľa ľudí si neuvedomuje, že služby v tejto oblasti sa nekončia pri inštalácii a spojazdnení fotovoltickej elektrárne. Ide o zariadenia, ktoré si klienti inštalujú na desiatky rokov, preto by si mali zvoliť firmu, ktorá má dostatočné technické zázemie.

Pozorujete túto neznalosť aj u firemných klientov alebo sú podnikatelia v tejto oblasti opatrnejší?

Firmy sú zložitejšie. V tomto prípade totiž ide o investíciu v desiatkach až stovkách tisícov eur a každý majiteľ si musí takýto krok analyzovať a premyslieť. Ide preto o náročnejších klientov, s ktorými musíme komunikovať o veciach detailnejšie. Absolvujeme s nimi viac stretnutí ako napríklad so spotrebiteľom, ktorý chce fotovoltiku inštalovať na rodinný dom.

Čo by si pri tomto procese mali klienti vždy overiť?

Hlavne by si mali skontrolovať samotnú firmu, ako dlho pôsobí na trhu, koľko projektov už realizovala, zveriť dôveru spoločnosti so skúsenosťami. Mali by si overiť, či ide o stabilnú spoločnosť a aké má referencie. Určite by som vyzdvihol technické zázemie firmy, pretože aj samotné zariadenie môže mať poruchy, čo je úplne bežné. Nemusí ísť pritom o zle nainštalované zdroje, aj distribučná sieť môže mať svoje poruchy. Preto je dôležité, aby mal klient zabezpečený servis a hlavne firemného technika vo svojom regióne. Vďaka nášmu pôsobeniu na celom území Slovenska máme túto oblasť výborne zvládnutú.

Viackrát ste spomínali technické zázemie. Viete to konkretizovať?

V poslednom období vzniklo veľa firiem, v ktorých montážnik zastáva funkciu majiteľa firmy, administratívneho pracovníka a technickej podpory v jednom. Nových ľudí si pritom nemôže dovoliť zamestnať, pretože sa na trhu presadzuje vďaka veľmi nízkym cenám fotovoltiky. Tie sú pre klienta lákavé a často smerodajné, lenže na svoj výber doplatia pri prvej možnej poruche. Daná firma im totiž nevie zabezpečiť technickú podporu. Ide pritom o realitu, s ktorou sa na Slovensku stretávame takmer na dennej báze. Klienti nám často volajú do firmy a žiadajú nás o servis, pretože sa s pôvodnou spoločnosťou nevedia skontaktovať. Preto je veľmi dôležité technické zázemie v každej firme. Fotovoltika má predsa životnosť desiatky rokov.

Budú spomínané turbulencie na trhu s obnoviteľnými zdrojmi energií pokračovať?

Ako som spomínal, minulý rok bol obrovský záujem o fotovoltiku, ktorý však tento rok opadol. Odvíja sa to od cien energie, ktoré sa v porovnaní s vlaňajškom upokojili a dokonca nabrali opačný smer. Sú veľmi lacné. Rovnako sa záujem odvíja od dotácií, ktoré sú v súčasnosti pozastavené. Trh je preto vo fáze útlmu a čaká, čo sa bude diať, pričom kopíruje ceny energie. Jej súčasné ceny v podstate spotrebiteľov nemotivujú akútne riešiť alternatívne zdroje energie. Keď sa však cena zvýši, ich záujem opäť narastie.

Ako na tieto zmeny plánuje reagovať vaša spoločnosť?

Aktuálny útlm na trhu je podľa mňa len dočasný, keďže už na budúci rok majú ceny energií opäť stúpnuť. Ľudia budú znovu hľadať riešenia a my sme tu, pripravení pomôcť znížiť náklady každému klientovi. Naše bohaté nadnárodné skúsenosti a veľa spokojných zákazníkov, ktorí nás odporúčajú svojim známym, je dôkaz, že naša práca má zmysel a to, čo robíme, robíme dobre.