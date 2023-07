Správcovia aktívne riadených investičných fondov pre bežných klientov presúvajú hotovosť do akcií. Nákupné nutkanie a snaha zviesť sa na rastovej vlne akcií, ktorá sa valí už vyše pol roka, môže investorom zavariť na väčší problém. „Vzhľadom na to, že herný duch na burze opäť zúri, pozitívny sentiment je skôr opačným znamením. Investori by mali byť teraz opatrní,“ komentuje terajšiu situáciu na akciovom trhu Jake Schurmeier, portfólio manažér spoločnosti Harbor Capital Advisors.

„Sentiment sa jednoznačne prehupol do pozitívneho extrému,“ povedal J. Schurmeier. „Určite ma to zaskočilo. Myslím si, že vývoj na akciovom trhu v rokoch 1999 a 2000 môžu byť lepšou paralelou, pokiaľ ide o to, ako sa to skončí.“

„Neviem, aká je pretrvávajúca sila 'rastu všetkého', pretože je skôr poháňaná sentimentom – nie je poháňaná fundamentálne,“ tvrdí Abby Yoder, americká akciová strategička v JPMorgan Private Bank. „Bez ohľadu na to, či ste v tábore, ktorý zastáva názor, že sa dostávame do recesie, alebo v tábore mäkkého pristátia, realita je taká, že rast sa pravdepodobne spomaľuje.“

V oblasti akcií sa začala dvíhať vlna záujmu aj o pomerne zabudnutý segment – investovanie do akcií novo uvedených firiem na burze. Tento typ špekulatívneho investovania sa tešil záujmu investorov pri takmer nulových úrokových sadzbách pred pár rokmi. Terajší záujem pri úplne opačných podmienkach na trhu veľa vypovedá o rizikovom apetíte bežného, menej skúseného investora. Kôš zatiaľ nerentabilných, zväčša inovatívnych rastových technologických firiem, ktoré zahŕňa ETF Renaissance IPO, bol v tomto roku dobrou voľbou pre umiestnenie časti kapitálu do rizikovejšieho prostredia. Fond kopíruje vývoj akcií 73 firiem, ktoré boli uvedené na americkú burzu v posledných dvoch rokoch. Za posledné tri mesiace vzrástlo ETF o 25 percent.

Problémom je príliš veľa býkov

„Naivných investorov sa zišlo na trhu príliš mnoho,“ hodnotí trhové prostredie Edward Yardeni, ktorý vedie svoju spoločnosť Yardeni Research. Podľa neho „na trhu nie je dostatok pesimistov,“ čo je však spôsobené „veľmi dobrými fundamentmi“.

Podľa ekonóma došlo k preklopeniu väčšinového názoru na stranu udržateľnosti akciového rastu. Predtým totiž panovali obavy z vysokej inflácie a jej dôsledkov, teraz sa však investori prikláňajú k scenáru hladkého pristátia. Podľa tohto scenára by sa ekonomika USA v dôsledku sprísňovania menovej politiky nedostala do recesie, ale bez väčších problémov by pokračovala v raste.

Banky prepadli o polovicu