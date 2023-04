Posledný mesiac rástli najdôležitejšie americké akciové indexy Dow Jones Industrial Average, S&P 500 a Nasdaq Composite podľa investičnej banky JPMorgan iracionálne. Stanovisko banky je, že tento „iracionálny pohyb“ je do veľkej miery spôsobený „rušením krátkych pozícií“ (tzv. short selling).

Keď investori likvidujú svoje krátke pozície, znamená to, že nakupujú akcie, ktoré si predtým požičali a následne predali na trhu v očakávaní, že ich cena neskôr klesne a zarobia na tom. Následne by teda akcie na trhu nakúpili lacnejšie, vrátili ich a rozdiel v cene by bol ich zisk. Keďže od začiatku tohto roka boli špekulácie na pokles trhu masívne, avšak akciový trh vzrástol v priemere o desať percent, špekulanti na akciový pokles sú na svojich pozíciách stratoví. Za požičané akcie budú musieť zaplatiť viac, ako predtým dostali. Mnohí investori už v panike rušia krátke pozície nakúpením inštrumentu, ktorý musia vrátiť. Cena akcií tak stúpa na základe „pochybných“ pohnútok špekulatívnych investorov. Tí, ktorí sa len chcú zviezť na vlne rastu, nakupujú akcie naďalej. Mantra, že musia predsa ďalej rásť, je pre mnohých príliš lákavá.

Nepodstatný hospodársky pokles

Stratégovia JPMorgan pod vedením Marka Kolanoviča tvrdia, že nedávna akciová rely je iracionálna aj preto, že trh bagatelizuje riziko hospodárskeho poklesu. Aj mierna recesia by podľa analytikov spôsobila pokles akcií o 15 percent alebo viac.

Index amerických akcií s veľkou kapitalizáciou S&P 500 sa tento rok zvýšil o osem percent napriek najväčším bankrotom bánk od roku 2008 a napriek tomu, že Federálny rezervný systém presadzuje najagresívnejšie zvyšovanie úrokových sadzieb za posledné desaťročia.

„Na druhej strane, aj mierna recesia by zaručila opätovné testovanie predchádzajúcich akciových miním a viedla by k rýchlemu až 20-percentnému poklesu,“ hovoria stratégovia.

Stratégovia JPMorgan takisto odporučili, aby sa investori odklonili od akcií a namiesto nich investovali do krátkodobých nástrojov s pevným výnosom, ako sú americké štátne dlhopisy. To môže spraviť aj bežný investor na Slovensku a nakúpiť ETF iShares USD Treasury Bond 0-1yr, ktorý kopíruje vývoj týchto krátkodobých amerických dlhopisov. Prípadne u niektorých brokerov sa dajú kúpiť aj konkrétne štátne pokladničné poukážky (US - T Bills).

Víťazom je hotovosť