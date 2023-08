Nikdy v histórii eurozóny dopyt po úveroch neklesol tak výrazne ako v súčasnosti. Zvyšovanie úrokových sadzieb v boji s infláciou sa začína premietať aj do správania finančných a ekonomických subjektov. Na jednej strane sú to banky, ktoré sprísňujú svoje úverové štandardy a na druhej strane sú to firmy a domácnosti, ktorých záujem o úvery prepadá k historickým minimám. Následkom bude pokračujúca stagnácia európskej ekonomiky.

Vyššie úrokové sadzby a pokračujúce ekonomické spomalenie pre banky znamená, že sú v poskytovaní úverov opatrnejšie a pokračujú v sprísňovaní úverových štandardov. Zhoršovanie podmienok úverovania sa momentálne najviac prejavuje v oblasti nehnuteľností, najmä komerčných. Financovanie vlastníkov kancelárskych priestorov je najväčšou obeťou súčasných problémov. Okrem nich trpí financovanie firiem aj v iných sektoroch, ako je napríklad energeticky intenzívny priemysel, výstavba či obchod.

Podľa prieskumu bankových pôžičiek v eurozóne z júla 2023 sa úverové pôžičky alebo úverové linky pre podniky v druhom štvrťroku 2023 ďalej sprísnili. Banky tiež oznámili ďalšie čisté sprísnenie svojich úverových štandardov pre úvery domácnostiam na bývanie a spotrebiteľské úvery a ostatné úvery domácnostiam. K sprísneniu prispelo vyššie vnímanie rizika súvisiaceho s ekonomickým výhľadom a špecifickou situáciou dlžníkov, nižšia tolerancia voči riziku, ako aj vyššie náklady bánk na finančné prostriedky.