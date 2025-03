Business Intelligence nástroje umožňujú firmám lepšie porozumieť svojim finančným dátam, čo vedie k presnejším predpovediam a rýchlejšiemu reagovaniu na zmeny v hospodárskom prostredí.

Ako ich čo najlepšie využívať v prostredí malých aj veľkých firiem na Slovensku, v podcaste odpovedali Juraj Tobák, partner TPA Slovakia a Miroslava Kvočáková, senior manažér pre účtovníctvo TPA Slovakia.

„Ak nastane akákoľvek transakcia, automaticky sa zobrazí v reporte, to znamená, že už nemusíte čakať mesiac, kým účtovníci zaúčtujú všetky doklady, rovnako nemusíte čakať na kontroléra, kým si vyexportuje excel, niekoľkokrát ho upraví a prerobí a následne ho zašle. Reporting v Business Intelligence do prednastavených šablón „ťahá“ dáta z účtovníctva, ale aj iných zdrojov, a zobrazuje ich tak, ako to manažment a CEO spoločnosti potrebujú takmer okamžite,“ vysvetlil J. Tobák hlavné výhody reportingu.

BI reporting môže zásadne zlepšiť finančné rozhodovanie vo firmách:



„Pomáha zlepšiť finančnú výkonnosť firiem násobne, ak má spoločnosť dobrý business model, ale nemá prehľad o svojej efektivite a efektivite nákladov, ktoré vynakladá počas mesiaca, prípadne sa nepozerá na jednotlivé súvislosti vo firme, tak môže dosahovať štandardnú ziskovosť porovnateľnú s trhom. Akonáhle ale začne používať online reporting, tak sa jej otvoria nové možnosti, a keď na ne správne reaguje, dochádza k násobnému zvýšeniu ziskovosit v porovnaní s konkurenciou alebo trhovým štandardnom.“ uviedla M. Kvočáková.

Zdroj: Silvia Masárová Miroslava Kvočáková, senior manažér pre účtovníctvo TPA Slovakia v štúdiu TREND s moderátorkou Veronikou Vaňkovou. Z Košíc sa do podcastu pripojil Juraj Tobák, partner TPA Slovakia.

Ako prebieha postupné zavádzanie tejto formy reportingu do praxe? Ako sa s jeho nástupom mení úloha finančných manažérov vo firmách? Aké bezpečnostné riziká prináša digitalizácia účtovníctva a ako ich minimalizovať?

Odpovede na tieto a oveľa viac ďalších otázok si vypočujete v podcaste.

Podcast označený ako We Know How vznikol v spolupráci s komerčným partnerom.