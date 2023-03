Oči celého finančného sveta sa v nedeľu večer pozerali na to, či a ako americká vláda zachráni Silicon Valley Bank. Najprv sa hľadal kupec, ktorý sa ale nenašiel, a potom spôsob, ako vyplatiť sporiteľom nepoistené vklady presahujúce 250-tisíc dolárov.

Politikom bolo zrejmé, že pokiaľ by títo sporitelia stratili prístup ku svojim peniazom, do ohrozenia sa dostane 4-tisíc menších amerických bánk. Nepoistení veritelia by totiž logicky svoje nepoistené vklady smerovali do systémových bankových inštitúcií, kde majú prostriedky chránené.

Rýchlosť nákazy ukázalo aj nedeľné zatvorenie ďalšej americkej banky, Signature Bank. Tá podobne ako Silicon Valley Bank mala až 90 percent svojich vkladov nepoistených. Jej uzavretie bola najrýchlejšia možnosť, ako zastaviť rastúcu nákazu.

Počas týždňa to bola už tretia banka, ktorá sa dostala do problémov. Tou prvou sa stala Silvergate, ktorá sa špecializovala na kryptomeny. Svoje brány uzavrela už v stredu s cieľom dobrovoľnej likvidácie.

Táto situácia pôsobila, že americká vláda musela konať. Hľadala spôsob, ako pomôcť bankám, kde voči vkladom stoja straty na dlhopisoch. Celý súčasný problém bol spôsobený tým, že pre nedostatok vhodných príležitostí americké banky miesto požičiavania svoje vklady investovali do amerických dlhopisov, ktoré pri zvyšovaní sadzieb ale stratili časť svojej hodnoty.

Americká ministerka financií Janet Yellenová sľúbila, že peniaze daňových poplatníkov sa na záchranu týchto bánk nepoužijú, a tak sa hľadal iný spôsob záchrany. A ten sa našiel, keď americkú vládu v jej roli záchrancu bánk nahradil Fed.