Zlyhanie druhej najväčšej banky v americkej histórii nie je u konca. Ako sa to všetko udialo?

Ako skrachovala SVB

S príchodom covidu v roku 2020 prišla aj gigantická pomoc ekonomike. Peniaze ležali doslova všade, stačilo ich zdvihnúť zo zeme. Rizikový kapitál - a je jedno, či išlo o technologické alebo kryptomenové startupy - sa topili v peniazoch. A Silicon Valley Bank s nimi.

Banka založená v 80. rokoch sa špecializovala na preklenovacie úvery a kreditné linky pre rizikové firmy, ktoré sa potrebovali prefinancovať, kým získajú investora. SVB im ponúkla hotovosť ešte v časoch, keď iné banky by im nepožičali ani cent. A svoje peniaze banka získala späť, keď do startupu vstúpil veľký investor, či to bol private equity alebo penzijný fond.

SVB sa stratégia oplatila. V časoch lacných peňazí startupy zaplavené investorskou hotovosťou nepotrebovali úvery; naopak, potrebovali niekde umiestniť svoje voľné prostriedky, ktoré postupne spaľovali. Partnerstvo s SBV ponúkalo obojstranné benefity.

Od roku 2017 do roku 2021 sa vklady SVB zvýšili štvornásobne z úrovne 44 miliárd na 189 miliárd dolárov. Len v rokoch 2020 a 2021 banka získala hotovosť v objeme 130 miliárd, čím sa za rok zvýšila o sto percent. Ostatné veľké americké banky rástli iba štvrtinovým tempom. Obrovská hotovosť sa ale čoskoro stala problémom – otázkou totiž bolo, čo s ňou.

Bežná banka získava vklady s cieľom, aby ich požičala a profitovala z rozdielu úrokových mier, ktoré platí a ktoré dostáva. Startupy však o pôžičky SVB nemali veľký záujem – jej úvery narástli iba k úrovni 66 miliárd dolárov. Otázkou pre banku za vyše sto miliárd bolo, kam tieto voľné zdroje umiestniť.

Rozhodla sa, že nakúpi americké vládne dlhopisy a hypotekárne záložné listy – aktíva, ktoré poskytujú úrokový výnos. Sadzby na vklady, ktoré platila, boli omnoho nižšie ako výnosy z dlhopisov. A tak sa na čas všetko zdalo v poriadku.

Avšak túto transakciu realizovala v tom najhoršom možnom čase - keď výnosy dosahovali rekordné minimá. Investovala do nich 128 miliárd dolárov. Avšak svet sa rýchlo zmenil a po raste inflácie nasledoval aj prudký rast úrokových sadzieb. Účtovná cena dlhopisov prudko poklesla.

SVB to však nevnímala ako tragédiu. Pokiaľ banka s dlhopismi neobchoduje a drží ich do splatnosti, nemusí ich oceňovať na základe trhových cien. Pri ich splatnosti získa naspäť celú investovanú sumu, hoci počas ich držania cena dlhopisov značne prepadla.

Aj keď bola 16. najväčšia banka v USA, SVB nebola považovaná za systematicky dôležitú a tak nemusela spĺňať prísne nariadenia ohľadom kapitálových požiadaviek. Túto zmenu priniesol v roku 2018 Donald Trump, ktorý zvýšil limit pre kategóriu systémovo dôležitých bánk z 50 na 250 miliárd s cieľom podpory menších bánk.

S každým jedným zvýšením úrokových sadzieb sa však nerealizovaná strata banky zvyšovala. Na konci roka 2021 presiahla 15 miliárd dolárov, voči jej zisku 3,4 miliardy a kapitálu 16 miliárd dolárov. Kým regulátor je straty ignoroval, ratingová agentúra nie.