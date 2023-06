Akcie spoločností, ktorých činnosť tak či onak súvisí s vývojom umelej inteligencie, v posledných mesiacoch výrazne posilnili. AI ešte neovládla svet (a možno ani nikdy neovládne), ale hlasno si pýta pozornosť investorov. Po vlaňajšom humbuku okolo aplikácií ako Stable Diffusion, ktorá s použitím umelej inteligencie generuje obrázky z prirodzeného textu, sa vzápätí tento rok zdvihla vlna záujmu o „inteligentného“ četbota ChatGPT od spoločnosti Open AI. Pred niekoľkými mesiacmi Microsoft oznámil, že do tejto firmy investoval desať miliárd dolárov. Investori začali šalieť. Zabudli na všetky relevantné negatívne trhové predikcie a pustili sa do nakupovania technologických akcií.

Výsledkom je, že najmä akcie firiem, ktoré si do názvu predvídavo pridali magickú skratku AI, tento rok rastú o desiatky percent. Akcie SoundHound AI sa tento rok posilnili o 80 percent, BigBear.ai si pripisujú za prvých päť mesiacov 213 percent a akcie spoločnosti C3.ai, ktorá vyvinula softvér na analýzu dát, tento rok raketovo vystrelili o 290 percent.

Podobné vlny nie sú na Wall Street ničím novým, stačí si spomenúť na blockchain alebo metaverzum v uplynulých rokoch. Horúce témy, o ktorých sa veľa hovorí, ale ktoré zatiaľ nezmenili biznis ako celok. „V technologickom svete je takýchto vecí veľa. Mnohé úžasné technológie však nie sú spojené so životaschopným obchodným modelom, ktorý by generoval zisky. Blockchain je toho zatiaľ dobrým príkladom,“ hovorí Matthew Moberg, ktorý už 18 rokov úspešne spravuje investičný fond Franklin DynaTech.

Teraz to bude iné

Umelá inteligencia by mohla firmám umožniť neporovnateľne lepšiu prácu s dátami a rýchlejšiu a lacnejšiu prácu, ako vedia dodať zamestnanci vo viacerých oblastiach (programovanie, zákaznícka podpora, dizajn a ďalšie). Podľa známeho technologického optimistu

Dana Ivesa zo spoločnosti Wedbush by ChatGPT a umelá inteligencia mohli mať len pre Microsoft hodnotu približne 150 miliárd dolárov. Spoločnosť Ark Investment Management investorky Cathie Woodovej išla ešte ďalej a odhaduje, že do roku 2030 sa vďaka AI zvýši celosvetová produktivita o 200 biliónov dolárov, čo je zhruba toľko, ako v súčasnosti očakávaný svetový HDP v tom roku.

Ako by mal bežný investor vyhodnocovať príležitosti, ktoré technológia umelej inteligencie prináša? Existuje niekoľko možností, na čo sa zamerať.