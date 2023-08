Každý rok sa termín odchodu do penzie na Slovensku predlžuje o dva mesiace. Tento systém postupného navyšovania rokov strávených v práci sa ukončí v roku 2030. V tom čase budú muži narodení v 1966 odchádzať do dôchodku ako 64-roční. Ženy v závislosti o počtu vychovaných detí. Starostlivosť o jedného potomka automaticky skracuje odchod do dôchodku o pol roka. Zároveň je možné túto výhodu uplatniť maximálne na štyri deti. Matky starajúce sa o štvorčlennú rodinu môžu odísť do penzie ako 62-ročné. Prípadné vychovanie piateho dieťaťa už nemá žiaden vplyv.

Vek odchodu do penzie sa bude zvyšovať aj po roku 2030. Len už nie každý rok o dva mesiace. Na základe zmeny zákona sa naviaže na strednú dĺžku života. Bude sa teda zvyšovať v závislosti od priemernej dĺžky života ľudí na Slovensku. Niektoré demografické štúdie odhadujú, že dnešní mladí ľudia pôdu do dôchodku oveľa neskôr a to až ako 70-roční.

Peniaze verzus zdravie

Jednou z tohtoročných predvolebných tém sú penzie. Časť politikov žiada zastavenie postupného zvyšovania odchodu do dôchodku na hranici 64 rokov. Opierajú sa pritom o podporu mnohých voličov. „Už dnes ma dosť bolievajú nohy. Neviem si predstaviť, ako po šesťdesiatke zvládnem stáť v obchode takmer celý deň a pomáhať zákazníkom pri výbere oblečenia,“ hovorí Petra Sivá. Roky predáva v jenom zo žilinských butikov. Podobné obavy má mnoho ľudí. Časť populácie dokonca položartom zvykne hovoriť: „Dôchodok sa ma netýka. Aj tak sa ho pri súčasnom strese nedožijem.“

Lenže väčšina ľudí sa ho dožije. Priemerný Slovák mal minulý rok štatistický stredný vek svojho dožitia 74,6 roka. „No v zdraví prežije len 56,7 roka. To je oveľa menej ako u nás v Českej republike. Pritom aj naše čísla sú dosť zlé z pohľadu očakávaného zvyšovania veku odchodu do penzie,“ porovnal David Navrátil, hlavný ekonóm Českej sporiteľne. Priemerný Čech v zdraví prežije 61,6 roka. Celkovo sa na dôchodku dožije 77,2 roka.