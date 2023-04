Slnečné počasie počas víkendov môže tešiť domácnosti, no pre operátorov elektrických sietí bude predstavovať čoraz väčšie výzvy. Časy, keď poklesne dopyt po elektrine, no slnečné a veterné elektrárne zaplavia sústavu nevyužiteľnou energiou, budú častejšie.

Už sa to nemusí stávať iba počas víkendov. Minulú stredu zasiahol Holandsko nával zelenej energie pochádzajúci zo solárnych panelov, ktorý spôsobil historickú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Spotová cena elektrickej energie sa na obed prepadla na mínus 740 eur za megawatthodinu. A negatívna ostala po sedem hodín.

S prispením silnejšieho vetra zaplavilo energetickú sústavu 16 gigawattov zelenej energie, pričom iba časť sa dokázala exportovať do zahraničia. Na udržanie rovnováhy v sieti domáci operátor Tennet žiadal producentov o odstavenie výroby elektriny. Mnohí, ktorí majú fixné kontrakty, naň nereagovali.

Aby sa zvýšil dopyt, cena elektriny prudko poklesla, čo využili účastníci s dynamickými kontraktmi. Tí si mohli v čase záporných cien nabiť elektrovozidlo na dojazd 165 kilometrov a pritom dostali zaplatené dve eurá, tvrdí dodávateľ elektriny Zonneplan. Takéto kontrakty má takmer 130-tisíc holandských domácností.

Volatilita prichádza

Kým bola produkcia zelenej energie doplnkovým zdrojom, cena elektriny bola predvídateľná a stabilná. Akonáhle jej výkon narastá o desiatky gigawattov, vyžaduje si to vyššiu flexibilitu siete. Dosiahnuť ju však nebude jednoduché.

Prvým následkom bude volatilná cena, druhým vyšší export a tretím riadenie dopytu a ponuky po elektrine. To všetko zvyšuje jej cenu a potenciálne ohrozuje nielen stabilitu siete, ale aj dostupnosť samotnej elektriny.

Holandskom sa problémy s návalmi zelenej energie počas minulého týždňa neskončili. Problém sa cez víkend preniesol do Poľska. To pokiaľ mohlo, exportovalo nadbytočnú elektrinu do Nemecka, Švédska a na Slovensko. Avšak nestačilo to a krajina musela začať vypínať producentov.