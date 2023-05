Leto 2023 sa zapíše do histórie ako veľký návrat ľudí do dovolenkových destinácií. Je to prvý rok po pandémii, v ktorom sa zrušili všetky covidové opatrenia. Skľúčenosť z covidu, energetickej a potravinovej krízy, vojny na Ukrajine, prepadu cien aktív a nehnuteľností či hospodárskej recesie nahradila túžba všetko hodiť za hlavu.

„Dnes máme v Taliansku taký boom z hľadiska cestovného ruchu, ktorý je neuveriteľný,“ povedal investičným analytikom Carlo Messina, generálny riaditeľ najväčšej talianskej banky Intesa SanPaolo. „Je nemožné nájsť miesto v 5-hviezdičkovom hoteli.“

Za prvé dva mesiace roka vzrástol počet zahraničných turistov v Taliansku oproti minulému roku o 70 percent. Podobne sú na tom aj ostatné destinácie južnej Európy. V Španielsku počet turistov v prvom kvartáli vzrástol medziročne o vyše 40 percent a v Grécku rezervácie naznačujú historický rekord.

Aerolínie zažívajú nový boom. CEO spoločnosti Ryanair povedal, že letenky za 10 eur sú minulosťou a spoločnosť sa pripravuje na najväčšie leto v histórii. Do Európy bude letieť aj mnoho Američanov, ktorí neváhajú platiť za letenky omnoho viac ako predtým.

Podľa aplikácie Hopper ceny spiatočných leteniek do Európy z USA vzrastú na 1 200 dolárov oproti úrovni 850 dolárov v minulom roku a 860 dolárov v predpandemickom roku 2019. Záujem o dovolenky je tak veľký, že už teraz je zarezervovaných 75 percent zámorských letov.

„Cestovanie je jediným diskrečným výdavkom, ktorý sú ľudia ochotní zachovať alebo zvýšiť," povedal minulý mesiac generálny riaditeľ easyJet Johan Lundgren. Potvrdil to aj prieskum Booking na vzorke 25-tisíc ľudí, ktorí sa chcú viac rozmaznávať, aby dobehli stratené príležitosti posledných rokov.

Táto situácia sa podobá vysokému dopytu po tovaroch, keď sa začal covid a uzavrel ľudí vo svojich domovoch. Avšak miesto dopytu po cvičiacich strojoch, televízoroch či počítačoch majú teraz ľudia záujem o luxusné cestovanie. Zatiaľ čo predtým dopyt po tovaroch narážal na zahltenú dodávateľskú sieť, teraz dopyt po dovolenkách naráža na zníženú dopravnú kapacitu.