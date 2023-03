Podľa pôvodnej predstavy nemeckého ministra hospodárstva Roberta Habecka mal od roku 2024 v krajine začať platiť zákaz uvádzať do prevádzky nové vykurovacie zariadenia na plyn a olej. Minister chce, aby štát čo najrýchlejšie prešiel na klimaticky neutrálne vykurovacie systémy. A to tak, že sa Nemecko čo najskôr zbaví plynového vykurovania.

Najprv by mali obmedzenia platiť pre nové vykurovacie systémy, no postupne by platili aj pre tie už existujúce. Znamenalo by to masívnu výmenu vykurovacích systémov v celej krajine, čo by finančne poriadne zaťažilo podnikateľov aj bežných občanov. Rezort to chcel presadiť napriek tomu, že vlani u Nemcov pri nových inštaláciách dominovali práve plynové a olejové vykurovacie zariadenia. Predaj tepelných čerpadiel za nimi výrazne zaostával.

Postavili sa na odpor

Predstavitelia troch koaličných strán SPD, FDP a Zelení po viac ako 30-hodinovom rokovaní výboru pre klímu a infraštruktúru v utorok večer oznámili, že plán ministra R. Habecka nepodporia. Zaujímavosťou je, že Zelení, teda ani dlhoroční Habeckovi politickí kolegovia nedokázali presadiť podporu jeho návrhov. Znamená to, že ostrému zákazu vykurovania fosílnymi palivami dali stopku. Minimálne dočasnú.

Ako uviedli v spoločnom vyhlásení, chcú presadzovať „technologicky otvorený prístup“. Nasledovať by malo spomalenie razantných krokov.

Napríklad by sa mali predĺžiť rôzne prechodné obdobia, aby mali Nemci dostatočný čas na výmenu vykurovacích zariadení. Podľa dohody koaličných strán by sa v nasledujúcich rokoch mali výraznejšie zvýšiť dotácie, ktoré uľahčia podnikom aj domácnostiam prechod na klimaticky neutrálnejšie formy vykurovania.