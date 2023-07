Existuje starý vtip o tom, ako optimista skáče zo strechy a tesne nad zemou informuje okolie, že zatiaľ je všetko v poriadku. Veľmi podobne sa správa trh s firemnými dlhopismi.

V závere každého hospodárskeho cyklu totiž prichádza zúčtovanie. Firmy, ktoré si nabrali priveľa dlhu a neinvestovali ho správne, majú problém so splácaním. Tržby totiž rastú čoraz pomalšie, zatiaľ čo náklady stúpajú.

Najslabšie firmy začnú mať čoskoro problém so splácaním a niektoré zlyhajú. Nie je to nič nové, opakuje sa to každých pár rokov. Vyššie riziko nesplácania by malo byť kompenzované rizikovou prirážkou, výnos by mal byť vyšší ako pri kvalitných dlhopisoch.

V čase rastúcich rizík by sa mala riziková prirážka zvyšovať. Je to preto, že rozumní investori nebudú teraz nakupovať dlhopisy zadlžených firiem, ktoré majú najnižší rating.