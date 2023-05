Ten, kto dostal v uplynulých dňoch od daniarov pridelený index s hodnotením „menej spoľahlivý“, možno si bude chcieť časom zlepšiť svoju reputáciu. Celkovo sa to aktuálne dotýka 59 078 daňovníkov. Riešením pre nich je do budúcnosti riadne si plniť svoje daňové povinnosti, keďže spätne to už ovplyvniť nemôžu. Prípadne môžu dúfať v možné zjemnenie kritérií posudzovania daňového indexu, ako sa to udialo aj od tohto roka. Stať sa však môže aj opak.

Na webe Finančnej správy (FS) SR je v súčasnosti zverejnený zoznam subjektov v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Dotýka sa daňovníkov – fyzických i právnických osôb – ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov minimálne dva roky a majú príjmy z podnikania. Tí dostali od štátu buď verejné hodnotenie na stupni vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo menej spoľahlivý.

Daňový subjekt bude v zozname vždy zverejnený až po uplynutí lehoty na podanie námietky proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým námietke nebolo vyhovené, avizovala médiám hovorkyňa FS Martina Rybanská. Ak však podnikateľ napríklad podal proti rozhodnutiu správnu žalobu a rozhodnutím súdu mu bude priznaný odkladný účinok, do zoznamu daniarov zaradený nie je.

Pre tento rok sa podmienky nastavenia indexu čiastočne zmiernili. Napríklad došlo k zmene v posudzovaní omeškania pri oneskorenom podaní daňových priznaní, kontrolného výkazu a povinných hlásení tak, že už sa nehodnotí omeškanie do troch dní po zákonom stanovenej lehote.