Keď Španielsko začiatkom júla preberalo predsednícku stoličku v Rade Európskej únie (EÚ), malo pomerne ambiciózne plány. V rámci polročného predsedníctva, ktoré potrvá do konca decembra, si krajina stanovila štyri priority: znovu industrializovať EÚ, presadzovať sociálnu a ekonomickú spravodlivosť a pokročiť v zelenej transformácii. Plánovala tiež posilniť európsku jednotu. Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že Španieli si musia ujasniť, aké politické sily by mali viesť krajinu, navyše v čase, keď majú ďalšiu európsku zodpovednosť v podobe predsedníctva.

Kompromisy pre priemysel

Od polročného predsedníctva Španielska očakávali štáty EÚ aj hľadanie kompromisu pri emisnej norme Euro 7. Viacerí vkladali nádej do toho, že krajina, pre ktorú je automobilový priemysel veľmi dôležitý, bude na európskej úrovni hľadať cesty, ako prísnu normu zladiť s reálnymi možnosťami a požiadavkami priemyslu. Prezident španielskeho združenia výrobcov automobilov a nákladných vozidiel Anfac Wayne Griffiths zopakoval, že Euro 7 musí Únia upraviť, a to aj v záujme španielskeho priemyslu. „Nie sme proti znižovaniu emisií v rámci tejto normy, ale treba to urobiť spôsobom, ktorý dáva zmysel,“ uviedol pre španielsky denník El Pais. Ak by europoslanci prijali normu v takej podobe, v akej ju predložila Európska komisia (EK), museli by v Španielsku zatvárať továrne, ktoré vyrábajú menšie typy áut a ekonomické následky pre krajinu by boli obrovské.

Španielsko ako predsednícka krajina EÚ plánovala tiež presadzovať reformu európskeho trhu s elektrinou či ratifikáciu obchodnej dohody Únie s latinskoamerickou obchodnou skupinou Mercosur,.

Migrácia po španielsky

Premiér P. Sánchez v čase, keď preberal predsednícku štafetu po Švédsku, povedal, že Španielsko chce v nasledujúcich mesiacoch priviesť do finále migračný pakt, teda reformu migračných pravidiel v EÚ. Tá vyvoláva čoraz viac otáznikov a riešenie migrácie bude jednou z veľkých tém v parlamentných voľbách jednotlivých krajín EÚ a aj v budúcoročných voľbách do europarlamentu.

Španielsko v týchto dňoch zažíva nápor utečencov na Kanárskych ostrovoch. Za posledných šesť týždňov dorazilo na španielske súostrovie 19 lodí zo západnej Afriky. Pritom za celý minulý rok tam priplávali len tri lode zo Senegalu a Gambie.