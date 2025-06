Od júna a júla 2025 vstupujú do platnosti zásadné legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú bývania, mobility, športu aj podnikania. Novela zákona o nájomnom bývaní rozširuje definície a umožňuje zapojiť viac projektov vrátane menších bytových domov. Daňové úpravy prinesú paušálny odpočet DPH pri vybraných vozidlách aj nové sadzby cestovných náhrad. V športe sa precizujú pojmy a upravujú pravidlá pre zmluvné vzťahy i zdanenie príjmov. O podrobnostiach hovoria Miroslava Kvočáková a Daniel Martíny z TPA Slovakia.

Aké zmeny prináša novela zákona o štátnej podpore nájomného bývania v súvislosti s rozšírením okruhu nehnuteľností, ktoré možno do systému zahrnúť?

DM: Novela umožňuje do systému štátom podporovaného nájomného bývania zaradiť aj také budovy, pri ktorých bola vykonaná zmena ich funkcie z nebytovej budovy na bytový dom jej stavebnou prestavbou. Zároveň sa rozširuje definícia pojmov „bytový dom“ a „nájomný byt“ s cieľom zaradenia do systému štátom podporovaného nájomného bývania aj nebytové priestory určené na ubytovanie a bývanie. Ruší sa aj veľkostné obmedzenie aspoň 20 bytov v bytovom dome, čo umožňuje zaradiť do systému štátnej podpory aj menšie projekty.

Ako novela ovplyvňuje uplatňovanie zníženej sadzby DPH pri prestavbách nebytových priestorov na bývanie?

DM: Zmenami v zákone o DPH sa umožňuje uplatniť zníženú päťpercentnú sadzbu DPH aj v prípade dodania alebo prestavby nájomných bytov, ktoré sú ako nebytové priestory rozhodnutím stavebného úradu určené na funkciu bývania alebo ubytovania. Pred prijatím novely sa znížená päťpercentná sadzba DPH vzťahovala len na dodanie stavby v rámci systému štátnej podpory, s výnimkou nebytových priestorov. Nájom takéhoto nájomného bytu bude zároveň oslobodený od DPH, bez možnosti platiteľa DPH rozhodnúť sa takýto nájom zdaňovať.

Zohľadňuje novela zákona potreby zamestnancov a ich výdavky na bývanie?

MK: Novela prináša aj zmeny v Zákonníku práce s cieľom dosiahnuť lepšiu dostupnosť štátom podporovaného nájomného bývania pre zamestnancov, a to zvýšením maximálnej sumy príspevku zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie na 5,23 eura za štvorcový meter mesačne. Táto suma príspevku bude každoročne valorizovaná podľa miery inflácie.

Aké nedostatky rieši novela zákona o športe a aký je jej celkový cieľ?

MK: Prináša viaceré zmeny v právnej úprave športu, ktoré majú vyriešiť problémy z aplikačnej praxe a znížiť byrokratickú záťaž. Jej cieľom je zefektívniť a skvalitniť systém športového prostredia, pričom sa upravuje a rozširuje definícia verejného záujmu športu, precizuje sa pojem šport a zlepšuje sa postavenie športových odborníkov. Novela zároveň zasahuje do viacerých oblastí vrátane pracovnoprávnych aspektov činnosti športovcov a pravidiel riešenia sporov v športe.

Čo znamená zavedenie paušálneho pomeru na odpočet DPH pri osobných motorových vozidlách a aké vozidlá sa to týka?

DM: Od 1. júla 2025 sa plánuje zaviesť paušálny pomer na odpočet DPH vo výške 50 percent, ktorý sa bude vzťahovať na motorové vozidlá kategórie M1 a motocykle kategórie L1e a L3 používané na podnikateľské aj súkromné účely. Nové pravidlo sa vzťahuje na nákup, lízing, dovoz či nadobudnutie vybraných motorových vozidiel a transakcie s nimi súvisiace vrátane dodania náhradných dielov a pohonných hmôt. Cieľom je zjednodušiť administratívu a znížiť náklady pre podnikateľov, ktorí vozidlá nevyužívajú výlučne na podnikanie.

Ktoré vozidlá budú naďalej spadať pod plný odpočet DPH?

DM: Zmena sa nebude vzťahovať na vozidlá používané výhradne na podnikateľské účely ani na tie, ktoré boli zakúpené na ďalší predaj, prenájom alebo lízing, či slúžia na prepravu osôb za protihodnotu – napríklad taxislužby alebo autoškoly. Tieto prípady budú naďalej využívať plný odpočet DPH. Hlavným cieľom zavedenia paušálneho 50-percentného odpočtu je zaviesť spravodlivejšie pravidlá, znížiť riziko daňových únikov a zlepšiť výber daní. Povolenie na túto úpravu bude platné do 30. júna 2028 s možnosťou predĺženia. O detailoch sa bude ešte rokovať počas legislatívneho procesu.

Aké nové pravidlá platia od 1. júna 2025 pre výpočet cestovných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách zamestnancov?

MK: Od 1. júna 2025 si zamestnanci môžu uplatniť vyššie cestovné náhrady za použitie motorového vozidla na pracovných cestách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny oznámilo nové sumy základnej náhrady za jeden kilometer jazdy: 0,085 eura pre dvojkolesové, trojkolesové vozidlá a štvorkolky a 0,296 eura pre osobné vozidlá. Ak je k štvorkolke alebo osobnému vozidlu pripojený príves, základná náhrada sa zvyšuje o pätnásť percent, aby sa pokryli dodatočné náklady spojené s používaním prívesu počas pracovnej cesty.

