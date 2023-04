Štát často nepracuje efektívne a hospodárne, čo Slovensko stojí milióny eur. Verejné politiky neprinášajú občanom služby, ktoré by mali dostávať v 21. storočí. Upozorňuje na to výročná správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) za rok 2022. Na konkrétne prípady v parlamentnom finančnom výbore tento týždeň upriamil pozornosť predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. V rozhovore pre TREND vymenúva riešenia, ktoré by mohli súčasné závažné problémy eliminovať.

Štát sa čoraz častejšie uchyľuje pri riešení problémov k rôznym kompenzáciám. Aké to môže mať dlhodobé následky?

V súčasnosti sa dostáva výrazne do úzadia princíp trhového hospodárstva, v ktorom vďaka jasným, transparentným, ale aj spravodlivým princípom fungovania trhu vieme vytvárať zdravé podnikateľské prostredie. Rovnosť podnikateľov pred možnosťami, ktoré spoločnosť vytvára, deformujeme rôznymi kompenzačnými programami.

Čo by sa v tomto smere malo okamžite zmeniť?

Európsku finančnú pomoc by sme mali využívať napríklad na vybudovanie novej cestnej infraštruktúry, na postavenie novej čističky odpadových vôd alebo pritiahnutie nového kábla pre elektrickú energiu do doliny, ktorú chceme využívať na rozvoj cestovného ruchu. Namiesto týchto verejných služieb, ktoré by mohli užívať všetci podnikatelia z regiónu, peniaze poskytneme jednému alebo dvom veľkým hráčom, ktorí si tam postavia nový hotelový komplex. Potom sa čudujeme, že ľudia, ktorí do regiónu prichádzajú, majú rozbité autá, je tam veľký problém s pitnou vodou, ochranou životného prostredia, nefungujúcou kanalizáciou. Práve dotačné schémy z národných a európskych zdrojov výrazným spôsobom deformujú voľný trh, obmedzujú konkurenčné prostredie a najmä rovnaké postavenie jednotlivých hráčov na trhu.

NKÚ poukazuje na ohrozenú udržateľnosť verejných financií. Ako tomu predísť?