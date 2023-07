Energetické spoločnosti v posledných rokoch tvrdili, že do obnovy vyťažených ložísk investujú len minimálne prostriedky. Prioritou sú dividendy pre akcionárov a, samozrejme, ochrana klímy spojená s investovaním do produkcie alternatívnych palív a obmedzovania emisií oxidu uhličitého.

Ropní giganti sa už aj hanbili za svoj hlavný biznis, upravovali si svoje názvy a zdôrazňovali, že oni sú energetické spoločnosti, žiadne ropné či plynárenské firmy. Budúcnosť je predsa inde, je potrebné chrániť klímu. Z obchodného pohľadu je však situácia iná. Práve ropa a plyn priniesli rekordné zisky.

Istý čas sa kapitáni ťažobného sektora tvárili že sa ich to netýka. Veď dopyt po rope má podľa energetických štatistických agentúr vyvrcholiť ešte počas tejto dekády, a kto by už chcel participovať na klesajúcom sektore. Nuž, s tým dopytom to asi nebude také zlé.

Pred piatimi rokmi sa očakávalo, že dopyt po rope nevyvrcholí skôr ako v roku 2040. Pandémia aj prísnejšie klimatické ciele spôsobili, že aj samotné energetické spoločnosti nevylučovali, že dopyt po rope sa už nikdy neobnoví na predpandemické úrovne. Ako to už býva, ak sú k dispozícii dve možnosti, správna bude tá tretia.

Podľa posledných odhadov by mal dopyt po rope vyvrcholiť niekedy v roku 2027 či 2028. Samotní ťažiari si však myslia, že to môže byť ešte o pár rokov neskôr. A preto rozbehli lov na nové ložiská. Nejde pritom len o americké firmy, ktoré sa so znižovaním emisií neponáhľali, ale aj o európske energetické spoločnosti.

Shell a BP v posledných rokoch nastavili ambiciózne plány na odklon od fosílnych palív. Druhá menovaná spoločnosť sa pred dvomi rokmi zaklínala do zelenej farby, keďže spolu s ostatnými naftármi čelila silnému tlaku od regulátorov a investorov, aby viac investovala do zelených projektov.

Od konkurentov sa však chcela odlíšiť tým, že chcela investovať viac a ciele dosiahnuť skôr. Okrem veľkých investícií do ekologickejšej ťažby zemného plynu, projektov zachytávania emisií oxidu uhličitého a produkcie obnoviteľných zdrojov išla ešte ďalej.