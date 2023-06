Ľudia si v práci pýtajú čoraz viac voľna. Dovolenka nad rámec zákona sa stáva zaujímavým benefitom, ktorá si u Slovákov získava čoraz väčšiu obľubu. Navyše, dovolenka je dôležitá aj pre pracovnú psychohygienu.

V dnešnej uponáhľanej dobe už štyri zákonné týždne dovolenky najmä mladším zamestnancom do 33 rokov často nestačia. Tí starší majú zákonný nárok na týždeň voľna navyše, ale tiež by chceli viac. Ukazujú to aj aktuálne dáta a skúsenosti firiem v praxi.

Päť- a viactýždňovú dovolenku by uvítala väčšina slovenských pracujúcich aj podľa najnovšieho prieskumu personálnej agentúry Grafton.

„Po dovolenke nad rámec zákona túži viac než 96 percent zamestnancov, no realita vo firmách sa k tomuto číslu ani zďaleka nepribližuje. Napríklad v prípade modrých golierov, teda robotníkov a remeselníkov z oblasti výroby, dosiahne na tento benefit menej ako 20 percent pracovníkov,“ hovorí Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group.

Nefinančné výhody a viac voľna môžu byť pre zamestnancov pri výbere novej práce dokonca rozhodujúce. Čoraz väčší význam má pre zamestnancov wellbeing, teda stav duševnej pohody a životnej spokojnosti, ktorý následne pomáha prekonávať stres, zvládať najrôznejšie výzvy, a tým im umožňuje aj dlhodobo dosahovať lepšie pracovné výsledky.

Aj skúsenosti firiem poukazujú na to, že dovolenka nad rámec zákona je žiadaná. Týždeň dovolenky navyše patrí medzi obľúbené benefity, konštatuje pre TREND HR riaditeľka spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Markéta Pavelková.

„V poslednej dobe je taktiež väčší záujem o benefity z oblasti wellbeingu a zdravia, kde ponúkame napríklad možnosť flexibilnej pracovnej doby tam, kde to prevádzka umožňuje,“ spresnila. Z celého balíka benefitov si aj v spoločnosti Ikea zamestnanci okrem iného najviac chvália päť dní dovolenky navyše, doplnila Renáta Szüllőová, People & Culture manažérka uvedenej firmy.

Firmy sa prispôsobujú trendom

Extra dovolenka navyše predstavuje pre zamestnancov podľa prieskumu pracovného portálu Profesia štvrtý najdôležitejší benefit.

Na základe dát z portálu Platy.sk za ostatných päť rokov mierne rástol počet firiem na Slovensku, ktoré poskytujú dovolenkové dni nad rámec zákona. V roku 2019 to bolo 13,8 percenta firiem, v roku 2020 14,2 percenta a v roku 2021 14,8 percenta.

O čosi výraznejšie narástol počet firiem s týmto benefitom v roku 2022, poskytovalo ho 16 percent spoločností. Tento rok je to aktuálne na úrovni 15,1 percenta zamestnávateľov, potvrdzuje pre TREND Ľubica Melcerová, PR manažérka portálu Profesia.

Z údajov na portáli Platy.sk možno vyčítať, že najčastejšie ponúkajú viac dní dovolenky spoločnosti z oblasti štátnej správy, respektíve samosprávy, a bankovníctva. V oboch prípadoch ide o viac ako 40 percent firiem. V rebríčku nasleduje poisťovníctvo, kde ponúka extra dovolenku takmer tretina spoločností, a telekomunikácie, kde majú tento benefit zamestnanci v 27 percentách prípadov.

Naopak, veľmi zriedkavo poskytujú dovolenku nad rámec zákona firmy z oblasti strojárstva, cestovného ruchu a gastra. Tento benefit poskytujú len štyri percentá spoločností. Šesť percent firiem poskytuje zamestnancom extra dovolenku v oblasti médií, služieb, výroby a dopravy.

Neobmedzená dovolenka ako lákadlo Zaujímavým benefitom sa javí aj neobmedzená dovolenka. Prvé firmy v Česku začali zavádzať tento netradičný benefit už v roku 2017 a postupne tento trend preniká aj na Slovensku. IT spoločnosť Seyfor už vlani koncom septembra zaviedla pre svojich pracovníkov nekonečnú dovolenku. Do konca minulého roka túto možnosť využilo 7 ľudí. Tí nemajú stanovený minimálny či maximálny limit počtu voľných dní. Podmienkou však je, že zamestnanec si toto voľno plánuje s dostatočným časovým predstihom, po dohovore so svojím nadriadeným a dovolenkou neobmedzí fungovanie svojho tímu či jeho plánované ciele. Aké s tým majú vo firme skúsenosti, prezrádza pre TREND generálny riaditeľ spoločnosti Seyfor Martin Cígler. Celý rad ľudí si zvyklo šetriť niekoľko dní na riešenie nejakého problému či na Vianoce, čiže sa ocitli v istom vnútornom diskomforte. Pri neobmedzenej, firmou plne hradenej dovolenke toto podľa jeho slov úplne odpadlo. „Uvažovali sme aj o režimoch typu štvordňový pracovný týždeň, ale toto je jednoducho lepšie riešenie. Takže ako najväčší benefit vnímam osobnú slobodu, ktorú neobmedzená dovolenka zamestnancom dáva. A tých rizík, ako že by toho niekto chcel zneužiť a byť pol roka doma, sa nebojím, myslím, že s nimi vieme pracovať. Naše skúsenosti z prvého pol roka ukazujú, že ľudia tento benefit nijako nezneužívajú,“ spresňuje M. Cígler. Vo firme sa držia toho, že je im jedno, odkiaľ kto pracuje, ale dôležité je, aby svoju prácu urobil. „A dĺžka dovolenky nemá vplyv na požadovaný výkon, skôr na pohodu a možnosť odpočinku zamestnanca,“ dodáva riaditeľ.

Tlak zamestnancov bude silnieť

Otázkou zostáva, či môže vyšší záujem potenciálnych záujemcov o prácu nejako zamiešať kartami aj do budúcnosti. Uchádzači sa pri výbere zamestnania rozhodujú aj podľa ponúkaných benefitov a keďže je po extra dovolenke veľký dopyt, podľa názoru Ľ. Melcerovej to môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov pri výbere vhodnej práce.

Veľmi ale záleží na možnostiach danej spoločnosti, aj na povahe samotnej práce. „Predpokladáme, že firmy budú tento dopyt reflektovať. Budú napríklad prichádzať s rôznymi spôsobmi odmeňovania, ktoré nebudú plnohodnotnou náhradou zákonnej dovolenky alebo dovolenky nad rámec zákona. Napríklad v Profesii majú zamestnanci k dispozícii „happy days“, ktoré sú zaplatené vo výške 80 percent priemernej hrubej mzdy,“ dodáva Ľ. Melcerová.

Na jednej strane sú pracovné inzeráty a avizované benefity, na druhej strane realita, teda či sa zamestnanci skutočne k dovolenke navyše dostanú. Ako hovorí pre TREND Katarína Tešla, PR manažérka portálu Kariéra.sk, po dovolenke nad rámec zákona síce túžia takmer všetci Slováci, avšak iba 9 percent ľudí, zapojených do ich prieskumu, malo k dispozícii aj takéto extra dni dovolenky.

„Samozrejme, že v súčasnosti je kladený väčší dôraz najmä na flexibilitu zamestnancov, preto je aj dovolenka navyše zaujímavým benefitom pre zamestnancov, ako aj ľudí hľadajúcich si prácu. Očakávame, že aj z týchto dôvodov bude vyvíjaný na zamestnávateľov väčší tlak na ich poskytovanie v budúcnosti,“ dodáva.

Podľa nej skôr väčšie firmy s väčším rozpočtom si môžu dovoliť ponúkať aj nadštandardné benefity, ako aj dovolenkové dni navyše. Štandardom sa stáva home office, naopak veľkým lákadlom začínajú byť nástupné bonusy a odmeny za odporúčanie zamestnanca. Pribúdajú predovšetkým rôzne vernostné bonusy a odmeny vo forme benefitov,“ uzatvára K. Tešla.