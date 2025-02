V apríli by sa po rokoch obmedzení mohla začať zvyšovať produkcia ropy zo štátov OPEC. Tento krok by mohol viesť k poklesu cien palív na úroveň z roku 2020, keď benzín stál 1,20 eura a nafta menej ako jedno euro. OPEC však stále váha a zvažuje ďalší odklad. Ak by k nemu došlo, išlo by už o štvrté posunutie pôvodného plánu z roku 2022. Tento vývoj signalizuje neistotu kartelu a jeho lídra Saudskej Arábie, ktorá sa v snahe ovládnuť trh ocitla v defenzíve.

V hre je viac ako dva milióny barelov ropy denne, ktoré by sa mali postupne vrátiť na trh. Načasovanie nie je priaznivé, keďže ponuka ropy začína presahovať dopyt. Očakáva sa, že v tomto roku produkcia prekročí spotrebu o 450-tisíc barelov denne, čo povedie k rastu zásob a poklesu cien.

Saudská Arábia mala ambiciózny plán. Ak by si požičala slogan bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, mohol by znieť „Make OPEC Great Again“. Cieľom bolo vytlačiť cenu ropy nad 100 dolárov za barel, avšak tento pokus stroskotal. OPEC obmedzil produkciu, no konkurencia – USA, Brazília a ďalší producenti – zvýšila ťažbu, čím udržala rovnováhu na trhu. Výsledkom je, že podiel Saudskej Arábie na globálnom trhu s ropou klesol na niekoľkoročné minimá.

Rusko pod tlakom

Napätie v rámci OPEC zvyšujú členské krajiny, ktoré dlhodobo prekračujú svoje kvóty. Ešte väčší problém však predstavuje Rusko, ktoré je kľúčovým partnerom kartelu v rámci aliancie OPEC+. Moskva po strate významných príjmov z ropného exportu musí predať každý barel, ktorý dokáže vyťažiť. Export fosílnych palív je hlavným zdrojom príjmov ruského rozpočtu – denne prináša 687 miliónov dolárov, pričom dve tretiny tejto sumy pochádzajú z ropy a palív prepravovaných po mori a ropovodom Družba.

V posledných mesiacoch sa ruské príjmy mierne zvýšili vďaka vyšším cenám ropy. Avšak teraz Moskva signalizuje, že po rokoch prekračovania kvót bude musieť znížiť produkciu. Dôvodom sú západné sankcie a útoky Ukrajiny na ruské ropné sklady. Vývoz ropy z ruských prístavov Primorsk, Ust-Luga a Novorossijsk už teraz klesol medziročne o 17 percent.

Rusko poprelo správy, že OPEC zvažuje ďalší odklad rušenia produkčných škrtov. Ak Moskva naozaj zníži produkciu, môže to paradoxne posilniť OPEC, ktorý by tak získal späť časť trhu. V rokoch 2017 – 2018 mal kartel podiel na svetovom trhu 32 – 33 percent, no dnes je to 27,5 percenta, čo je úroveň podobná obdobiu pandémie.

OPEC má výhodu v nákladoch