Od apríla budúceho roka čakajú stavebnú legislatívu na Slovensku zásadné zmeny. Od 1. apríla 2024 totiž nadobudne účinnosť novela zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Súčasťou integrovaného povoľovania stavieb má byť aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Predkladatelia novely si od stavebnej legislatívy sľubujú zrýchlenie povoľovacích konaní, a to spojením niektorých procesov a tiež zavedením nového informačného systému.

O novinkách, ktoré novelizácia zákonov prinesie sa diskutovalo na workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu v Bratislave s názvom Výstavba a EIA po novom.

„Najzásadnejšia zmena je, že celé povoľovacie konanie, tak ako ho poznáme v súčasnosti, sa nebude skladať z rôznych fáz – ako územné, stavebné, kolaudačné konanie. Všetko by malo prebiehať v jednom povoľovacom procese a ideálne, ak v ňom prebehne aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. To je ambícia tohto zákona. Pokiaľ by sa to podarilo, zjednodušilo a zrýchlilo by to povoľovacie konanie,“ hovorí pre TREND advokát Šimon Hudák z kancelárie Poláček&Partners.

Jeho kolega advokát Jakub Žák dodáva, že za ďalšiu zo zásadných zmien možno považovať elektronizáciu procesu, keď sa z listinnej formy konaní má prejsť na elektronickú formu. Zákon však pritom bude počítať s výnimkami, napríklad, že fyzické osoby budú môcť komunikovať pri konaniach ešte klasicky „papierovo“ do 31. decembra 2028.

Rýchlejšie konania by privítali stavebníci. Napríklad v prípade jednoduchých stavieb, ako je menší rodinný dom, by mohlo byť povolenie vydané rýchlejšie, do 45 dní.

Ďalšie zásadné zmeny sa budú týkať procesu tvorby územnoplánovacej dokumentácie.