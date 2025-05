Na pandemické obdobie rokov 2020 až 2021 spomína v dobrom len málokto. Ak v tom čase okrem pandemických šekov od vlády mohla domácnosť získať, stalo as tak na benzínke. V dôsledku kolapsu cien ropy boli na pumpách ceny, aké slovenský motorista nevidel dlhé roky. Na jar aj jeseň 2020 sa cena benzínu pohybovala tesne nad jedným eurom a cena nafty dokonca pod ním.

Teraz sa situácia opakuje - ceny palív sú už teraz na štvorročných minimách, pričom priaznivý trend by mal pokračovať.

Jedna z najväčších amerických investičných bánk Goldman Sachs očakáva, že ceny ropy budú postupne klesať tento aj budúci rok. Základný scenár počíta s tým, že sa USA vyhne recesii a OPEC bude pokračovať vo plánovanom rušení škrtov produkcie. To by malo na trh priniesť dodatočnú produkciu v objeme 130-tisíc až 140-tisíc barelov denne v júni a potom opäť v júli. Dlhodobý plán OPEC-u je postupne navýšiť produkciu o 2,2 milióna barelov ropy denne v priebehu rokov 2025 a 2026.

V takom prípade by mala cena ropy Brent klesnúť zo súčasných 66 dolárov za barel na 58 dolárov v decembri 2025 a ďalej na 50 dolárov na konci roka 2026. Menej priaznivý scenár počíta s tým, že rast svetového HDP sa spomalí, čo by urýchlilo pokles ceny ropy na 54 dolárov za barel na konci roka 2025 a na 45 dolárov v decembri 2026.

V extrémnom scenári (ktorý však ešte pred pár týždňami vyzeral veľmi reálne) ide o úplné zastavenie rastu svetového HDP či dokonca jeho pokles v kombinácii s odhodlaným kartelom OPEC, ktorý napriek poklesu cien bude navyšovať produkciu podľa plánu. Hoci na prvý pohľad nedáva takéto správanie kartelu zmysel, opak je pravdou.

OPEC už nemôže cúvnuť, hrá o česť

OPEC má v prípade navyšovania produkcie najlepšie karty zo všetkých. Arabské krajiny majú oveľa nižšie náklady na produkciu ropy než Rusko či USA a v prostredí nízkych cien dokážu úspešne fungovať. Ak cena ropy klesne na 50 dolárov za barel, ruskí producenti budú stratoví, zatiaľ čo arabské krajiny budú stále zarábať 20 až 30 dolárov na každom bareli.

Arabskí producenti ropy mali dlhé roky plán ovládnuť trh s ropou. Ak by si požičali slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, mohol by sa volať „Make OPEC Great Again“. Saudská Arábia plánovala dostať cenu ropy nad 100 dolárov za barel, no tento pokus skončil fiaskom. Napriek obmedzeniu produkcie OPEC-u, najmä Saudskej Arábie, túto dieru na trhu zaplnila konkurencia – USA, Brazília a ďalší producenti zvýšili svoju produkciu, čím udržali rovnováhu na trhu, ale zároveň spôsobili, že podiel Saudskej Arábie na trhu s ropou klesol na niekoľkoročné minimá.

Ak sa chce OPEC opäť dostať späť na taký podiel na trhu, aký si užíval ešte pred nástupom bridlicovej ťažby v USA, musí znížiť ceny ropy, aby producenti inde vo svete hodili uterák do ringu a obmedzili produkciu.

Na druhej strane je málo pravdepodobné, že by cena ropy padla výrazne pod 40 dolárov za barel. Americká produkcia ropy prežila snahy OPEC-u o zaplavenie trhu ropou a tiež pandémiu a producenti, ktorí doteraz fungujú, sú už krízami zocelení. Ak by recesia v USA aj nastala, pravdepodobne nebude silná, pretože súkromný sektor zatiaľ nečelí veľkým nerovnováham, ako tomu bolo napríklad v rokoch 2007 až 2008.

Ak by sa nakoniec splnil len základný scenár Goldman Sachs, ceny benzínu by klesli približne tam, kde boli začiatkom roka 2021, teda na 1,20 eura. To by bola stále zľava vo výške dvadsať percent oproti dnešným cenám a ušetrených pätnásť až dvadsať eur na jednej nádrži.